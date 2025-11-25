「看不見的國家」導演：習近平該放下　讓台灣做自己

▲《看不見的國家》導演葛靜文。（圖／記者周宸亘攝）

記者葉國吏／綜合報導

紀錄片《看不見的國家》日前在倫敦大學亞非學院（SOAS）放映，導演葛靜文（Vanessa Hope）映後接受《中央社》採訪時表示，若中國領導人習近平真想改善與台灣的關係，就應尊重台灣的獨立性。她認為，台灣的故事值得被聽見，而影片的國際巡迴放映也揭示了各地對台灣的認知不足。

葛靜文指出，讓台灣選擇自己的道路並不困難，她建議習近平放下姿態，接受台灣的獨立存在，這樣中國與台灣的經濟和文化交流並不會因此受損。她在巡迴放映中常與中國背景的觀眾互動，發現部分觀眾在看電影前對台灣幾乎毫無了解，但觀影後開始意識到自己成長過程中被剝奪了認識台灣的機會，甚至有人認為台灣的故事需要更多人傾聽。

影片聚焦台灣前總統蔡英文2016至2024年的執政歷程，展現台灣在面對北京壓力下仍努力維持自由民主的生活方式。葛靜文提到，影片也直接引用了習近平的言論，觀眾可以看到其言辭中的威脅意味。她分享推廣過程中遇到的挑戰，並表示自己因非台灣或中國籍，少了擔心北京報復的壓力，期待更多人願意勇敢講述台灣的故事。

《看不見的國家》今年9月於美國胡士托電影節首映，並預計明年5月登上美國公共電視網（PBS）。葛靜文表示，PBS平台能接觸廣大美國家庭，是一個值得信任的媒體。影片未來也將在美國高校巡迴放映，並嘗試進入美國國會、歐洲議會等官方機構放映，藉此推動全球對台灣的認知。她與製作人泰德霍普（Ted Hope）希望透過長期努力，讓更多人理解台灣的故事與影片的意義。