台灣人每天3小時「用電視看YouTube」　業者觀察：長短影音互補

▲YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle今天公布最新觀看趨勢。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

隨著YouTube、影音串流平台興起，改變閱聽人的使用習慣。YouTube大中華區策略合作夥伴經理Castle在今（24日）的「2025亞洲新媒體高峰會」中分享最新趨勢，台灣人每天平均使用電視觀看YouTube的時間達3小時，同時發現創作者影片邁向節目化、精緻化，長、短影音互補更成顯學。

根據今天公布YouTube數據指出，2025年平台平均每天有2億支內容上傳，且截至2024年底為止，全球每日客廳播放影片時數已破10億小時，顯示平台的原生內容已深入客廳娛樂場景，讓越來越多人認為需要與家人或三五好友一起觀看。

▲YouTube指出台灣人平均每天用電視觀看時數長達3小時。（圖／記者蔡玟君攝）

從台灣市場來看，用戶平均每日電視觀看時數長達3小時，且影音加上直播的觀看總時數年增10%，顯示觀眾對YouTube內容可持續觀看的認同度高。

Castle更舉例，近期爆款自製節目《中文怪物》就有50%的觀眾是透過客廳大螢幕觀賞；若從年齡層細看，目前持續增長的觀眾群體為18歲至29歲，因此了解這年齡層的偏好就可能抓住趨勢。

Castle也指出，觀察到YouTuber的影片開始朝向節目化，且越來越精緻、影片越來越長，而「長、短影音互補」也成為顯學。他進一步說明，短影音可以作為吸引新粉絲、新題材試水溫的開源渠道，而長影音則作為核心商業轉換、建立觀眾忠誠度與維繫收入，因此雖然兩者拍攝邏輯不同，但若兩者兼具，可以最大化內容觸及率與豐富性。