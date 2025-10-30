　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube搶攻電視購物戰場　觀眾掃碼即買、創作者變現更快

▲▼YouTube 為電視介面設計了沉浸式的頻道預覽與「節目（Shows）」功能。（圖／YouTube）

▲YouTube 為電視介面設計了沉浸式的頻道預覽與「節目（Shows）」功能。（圖／YouTube）

記者吳立言／綜合報導

YouTube 宣布推出五項全新工具，旨在讓創作者的內容能在電視大螢幕上呈現更佳的視覺體驗與互動效果。根據官方數據，過去一年透過電視觀看 YouTube 並獲得六位數美元收入的頻道數量全球增加逾 45%，而台灣觀眾每日平均在電視上觀看 YouTube 的時間更超過 3 小時，顯示「客廳黃金時段」正成為新趨勢。

此次更新涵蓋畫質強化、頻道體驗優化與互動購物三大方向。首先，YouTube 將影片縮圖檔案上限從 2MB 提升至 50MB，以支援 4K 解析度縮圖，並開放部分創作者上傳更高品質影片。此外，平台將導入 AI 畫質升級功能，可將標準畫質（SD）影片自動提升至高畫質（HD），未來將支援至 4K。創作者可自由選擇是否使用此功能，原始影片解析度也會完整保留。

在頻道體驗方面，YouTube 為電視介面設計了沉浸式的頻道預覽與「節目（Shows）」功能，協助創作者將影片整理為連續播放的合輯，讓觀眾能以「追劇」方式觀看。同時，全新的「情境搜尋（contextual search）」將讓使用者在特定頻道內搜尋時，優先看到該創作者的內容。

YouTube 也針對「從沙發到購物車」的互動行為推出改版。未來，觀眾可在標記商品的影片中掃描 QR code 直接開啟商品頁，並於特定時間點看到商品資訊，進一步提升轉換率與購物體驗。

YouTube 電視版產品管理資深總經理 Kurt Wilms 表示，電視螢幕是成長最快的觀看平台，這些更新將協助創作者的內容在任何螢幕上都能呈現最佳效果。

10/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

