酷分享《中文怪物》爆紅幕後　「等大家忘記這節目再推第2季」

在台法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷）近期以自製節目《中文怪物》爆紅，他今（24日）出席「2025亞洲新媒體高峰會」分享節目幕後企劃過程與播後心得，他表示，透過節目不僅是推廣學中文，更想傳遞「想學好中文，就來台灣」的想法，當被問及何時會推出第二季，他笑說「可能是兩三年後，那時大家可能都已經忘記這個節目了。」

《黑白大廚》成靈感 系列小企劃變身規模化節目

《中文怪物》全集總瀏覽量在YouTube頻道破1900萬次，從挑戰選手、受邀魔王、到挑戰題目內容都掀起全台瘋狂討論。酷表示，製作靈感一開始是來自頻道本身就有的小型系列企劃，透過遊戲將經典廣告或影片的字幕拿掉，看大家能不能聽懂，以此PK誰中文比較好。

「在討論大型企劃時，就有想將這個概念延伸，剛好當時《黑白大廚》熱播，就成為靈感來源。」酷表示，原本想拍《黑白耳朵》，找來50位台灣人、50位外國人PK，但又覺得只有一個關卡很可惜，隨著設計的關卡增加，讓《中文怪物》逐步成型。

在過程中，核心規劃都由酷、經紀人與企劃3人共同設計和主控，以保證製作彈性能自己掌握，並透過攝影師協助找團隊、美術導演，讓節目慢慢完成，「如果我們3人就能做起來，那大家也可以。」

「觀眾能不能一起玩」成設計重點 盼更多人來台灣學中文

酷透露，設計《中文怪物》時最擔心會不會太嚴肅，因此企劃時重點放在「觀眾能不能跟著一起玩」，他認為觀眾投入，才會繼續看、才有共鳴。

推廣學習中文也是節目的目標之一，但酷強調，不只是推廣學中文，而是來台灣學中文，「你看這些外國人講這麼好都是來台灣學的，所以想學好中文，就來台灣。」

《中文怪物》實證IP可超越個人 酷給創作者建議：突破框架，先做好內容再求後續

酷表示，透過《中文怪物》也讓他意識到IP重要性，更發現IP可超越個人。他以《中文怪物》為例，節目播出後在萬聖節看到有民眾穿挑戰者的制服；近期一位和他長期合作的法國高中生搬來台灣定居，在和別人聊天時如果講「曾經上過《酷的夢》的頻道」別人不一定理解，但說「之前有去挑戰《中文怪物》」就立刻引起共鳴，在在驗證「IP可超越個人。」

酷也表示，很多創作者，甚至是台灣大型節目都追求CP值高，他認為台灣應開始「突破框架、挑戰自己」，先投資讓節目好看，就會吸引人上門投資。

以《中文怪物》為例，酷表示這次沒有和電視台合作，拿企劃想要拉贊助時也備受質疑，但他覺得這個企劃很有趣，抱著「會虧一、兩百萬」的心態去完成，結果節目播出後，許多廠商紛紛來訊表示錯過這次機會很可惜，希望下次能合作。

酷建議創作者，「先做出一些作品，把內容做好，當廠商看得出你有潛力，就會想投資你。」但當被問到下一次的大型企劃，酷也笑著表示「還在想，先讓我們休息一下。」