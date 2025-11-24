35歲女會計師手肘痛！3年找不出原因　醫揪「隱藏病灶」才根治

▲陳重宇醫師表示，理學檢查及核磁共振發現女會計師肱骨外上髁炎，合併肘關節滑膜。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一名長時間伏案工作的35歲女會計師，3年前開始察覺右手肘外側不時傳來像被針刺般的痠痛。因身為會計師，每天與鍵盤、滑鼠為伍，原以為只是姿勢不良，休息一下就會好轉，沒想到疼痛逐漸頻繁，甚至連拿水杯、提資料袋都會一陣抽痛，讓她工作與日常生活大受影響。

她陸續跑過多家診所，被診斷是常見的「網球肘」。物理治療、震波、局部類固醇注射輪番試過，症狀雖能短暫緩解，但每隔一陣子就復發，疼痛像繫著一條橡皮筋，始終甩不掉。直到大里仁愛醫院求診，經骨科醫師陳重宇進一步檢查，才找出真正的病灶。

陳重宇指出，理學檢查及核磁共振（MRI）顯示，C小姐除了肱骨外上髁炎外，還伴隨肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性問題若只以一般「網球肘治療方式」處理，往往難以真正解除疼痛來源，反覆發作也就成了常態。

手肘外側疼痛最常是重複伸腕或抓握造成的肌腱拉扯，產生細微撕裂與發炎，典型症狀包括提重物時疼痛、握力下降等。多數患者在初期接受休息、伸展、護具輔助及物理治療都能改善；若症狀反覆或久治不癒，通常需要進一步確認是否存在其他關節內結構問題。

陳重宇表示，除「網球肘」外，還有韌帶或關節囊損傷、剝離性軟骨炎、退化性關節炎、滑膜皺襞症候群及神經壓迫等可能，都會造成相似疼痛。C小姐的狀況屬於結構性病因，最終採用微創關節鏡手術，透過關節鏡直接觀察肘關節內的發炎部位，精準鬆解受力過度的肌腱附著點，並清除增生的滑膜皺襞，手術僅需幾個約1公分的小切口，出血少、恢復快。

她術後兩週即可開始伸展訓練，3個月後幾乎完全無痛，再次提起會計帳冊時已不再皺眉。C小姐笑說，過去最怕的不是忙季，而是痛到連馬克杯都端不穩，如今終於不用再擔心「痛得拿不動東西」。陳重宇提醒，若手肘疼痛持續 6至12 個月仍不見改善，代表可能不只是肌腱發炎，應及早進行更精準的檢查，釐清真正原因，對症處理，才能有效提升生活品質。

▲術前MRI顯示滑膜皺襞增生，擠壓肘關節軟骨造成發炎。（圖／記者游瓊華翻攝）