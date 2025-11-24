　
生活 生活焦點

投資股票只要懂「這4件事」！財經作家：根本不用花錢上課

▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名理財作家施昇輝23日在粉專「樂活分享人生」發文，用最精簡直白的方式，把投資理財的本質講到讓人一秒懂。他強調，投資股票根本不需要花錢上課，只要掌握4堂「免費課」就足夠，話題引發討論。

「投資股票只要上4堂課，根本不須花錢上。」施昇輝指出，Lesson1 是心態基本功，「銀行不會倒，所以不該只把錢放銀行，而該買銀行股票」，因為銀行股的股息殖利率遠高於定存利率。但他也話鋒一轉，提醒大家銀行還是可能會出事，像近期玉山金狀況就是例子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因此來到 Lesson2，「如果怕個股風險，那就買0056。」因為0056包含50 檔高股息成分股，「不可能同一天全出事」，要領股息、想穩定收租，就挑0056最安全。

接著 Lesson3，他提醒有穩定收入的上班族，不必急著靠股息生活，「就買0050，能累積更多資產」，用時間換成長，用紀律換財富。

最後，Lesson4 他直接點破台灣投資人普遍的不安，「如果你擔心地緣政治風險，就買VT（Vanguard全世界股票ETF）。」不過他也直言，如果買VT，「以後也別來對0050、0056發表什麼高見。」。

貼文下湧入大量留言，「大道至簡XD」、「老師講的簡單又明瞭」、「不須花錢買那些奇怪的課程」、「厲害的人都把複雜的事簡單講」、「四句話就上完一門萬用投資課！」也有人補充提醒，「非常怕風險的人，其實拿現金就好」、「投資有賺有賠，不要賠了怪別人。」

11/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

投資股票理財台股股市施昇輝股息財經作家

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

