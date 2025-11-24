唱TWICE歌遭客罵！老闆反擊「愛周子瑜不行喔」再嗆1句　笑翻全場

▲子瑜。（圖／翻攝自Instagram／thinkaboutzu）



記者施怡妏／綜合報導

南韓女團TWICE於22、23日連續兩天在高雄世運開唱，也是台灣女孩子瑜出道10年首次回家鄉，令大批粉絲激動不已。桃園市市議員黃瓊慧分享一段逗趣的影片，攤商老闆是ONCE，一邊煎牛排一邊唱TWICE的歌，引發客人不滿，攤商老闆直嗆「愛台灣愛周子瑜不行喔」，影片曝光，笑翻一票人。

桃園市市議員黃瓊慧在Threads發文，分享一段民眾拍攝的影片，東區某間牛排店的老闆喜歡TWICE，一邊煎牛排一邊唱歌，隔空應援。一名坐在攤位前的男顧客突然暴怒，對著老闆狂罵，但老闆也不甘示弱，直嗆「愛台灣愛周子瑜不行喔？不能唱TWICE的歌是不是？不然我唱蔡依林的歌給你聽！」

沒想到老闆講完後，下秒真的唱起蔡依林的歌曲〈日不落〉；不僅如此，另一名店員也出聲「你吃你的東西，他唱歌怎麼了？有什麼問題？」。雙方在街頭你來我往、吵得不可開交，引起不少路人側目，有民眾拍影片PO上網。桃園市市議員黃瓊慧轉發影片，笑喊「我不行了，這好好笑！去台北要吃爆這家牛排。」

許多網友看完也笑翻，「是啊，老闆喜歡誰是他的自由啊，那個客人在亂小什麼？」「現代的年輕老闆，真的是多才多藝」、「馬上放待吃清單」、「我都不敢跟店家起爭執，怕他們在我的餐點裡吐口水」、「揪團去吃順便跟老闆一起大唱TWICE」、「還是看不懂那個客人在氣什麼」、「這老闆有夠會轉場，被客人噴還用Jolin解圍，根本公關天才」。

▼TWICE首次來台開唱。（圖／讀者提供）





