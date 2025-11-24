　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

▲▼台中東海大學會計系女大生晚間過馬路時，遭巨業客運公車撞上，捲入車底不幸死亡。（圖／民眾提供）

▲2024年東海大學林姓女大生遭巨業客運輾死，案件已經進入法庭審理。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運撞輾死亡案，今日第三次調解，確定失敗破局。林母律師指出，施姓駕駛陳述坦承，事發當天已經超時上工，才會出現先前保險公司不理賠的事情，但現在一切都沒有結論，等於調解破局。林母強調，感受不到誠意，該負責的人要負責，不要推托。

東海大學林姓女學生去年跟學姊在中區逛街時，走在斑馬線上卻遭到巨業客運撞輾身亡。先前刑事庭審理時，林母委任律師劉建志主張，希望能變更法條，從過失致死罪改論殺人罪。施姓駕駛在法庭上只不斷跳針，說自己「只看到手」，就連法官當時都強調，是因為「沒看到頭就動車子，家屬才無法接受。」案件仍待中院審理。

至於賠償金額眾說紛紜，一度傳出巨業只肯賠償30萬元，引起社會譁然，巨業趕緊出面否認。民事調解自9月開始進行，第一次調解時，施姓駕駛律師周仲鼎表示，擬定至少賠償350萬元，由施男與巨業一起負責。據了解，雙方爭點在撫養費用計算方式認知不太一致，歷經調解都無定論。

▲▼東海女大生,媽媽,司機。（圖／記者許權毅攝）

▲雙方民事調解部分確定破局，林母強調該負責的人應該要負責。（圖／ETtoday資料照）

今（24）日上午，已經是雙方第三度調解，是本案最後一次進行調解。劉建志說，施姓司機自行陳述，所持駕照行駛條件是早上6點到晚上6點，事發當天發車已經是晚上7點多，所以逾越駕駛條件，也才會出現先前保險公司不理賠，可以確認巨業對司機排班上有問題 。

劉建志表示，今天巨業客運沒有來，對於金額沒有討論出結果，也只是說希望大家可以談出妥當金額，但沒有具體去討論，也沒什麼推進。確定調解破局，一切由刑事庭處理。

林母表示，感受不到誠意，該負責人的他要負起責任，不是拖推。我跟律師秉持，可以認真為這件事聲張正義，不是只對我們，也是對社會大眾有個交代，不然大家走在路上都要提心吊膽，因為大家都可以為所欲為，社會就很亂。

▲施姓駕駛今日調解坦承，事發當天超時上工。（圖／ETtoday資料照）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北最老精品百貨正式收攤！全館出清特賣3折起
陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相：只有1%進國
TWICE罕曬子瑜獨影！藏10年心聲　23秒片全看哭了
快訊／汐止200坪工廠大火　「都是易燃物」全面燃燒中
立院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」
好市多黑五首日破200人排隊！第1波優惠品價格曝光
台中女嬰臀部掛「超巨大腫瘤」　驚人畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

當庭命少年下跪自搧耳光！爭議法官周靜妮遭重判撤職、停用3年

快訊／汐止200坪烤漆廠大火　「都是易燃物」全面燃燒搶災中

鶯歌21歲男猛撞「嵌進物流車」！司機卸貨淪夾心　左腿慘斷見骨

快訊／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　工程師等3人遭起訴求重刑

壯男攀「台版富士山」腳踝骨折　苗栗21救難英雄花13小時救援

快訊／詭異！台中西柳橋旁雜草火警　男子遭活活燒死

星宇航空拒載台生返美上課！他怒告求償31萬踢鐵板　關鍵原因曝

獨／高雄透天厝驚見腐屍！獨居男死亡多日　10幾隻愛犬餓啃遺體

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

當庭命少年下跪自搧耳光！爭議法官周靜妮遭重判撤職、停用3年

快訊／汐止200坪烤漆廠大火　「都是易燃物」全面燃燒搶災中

鶯歌21歲男猛撞「嵌進物流車」！司機卸貨淪夾心　左腿慘斷見骨

快訊／央廣內鬼入侵官網掛五星旗　工程師等3人遭起訴求重刑

壯男攀「台版富士山」腳踝骨折　苗栗21救難英雄花13小時救援

快訊／詭異！台中西柳橋旁雜草火警　男子遭活活燒死

星宇航空拒載台生返美上課！他怒告求償31萬踢鐵板　關鍵原因曝

獨／高雄透天厝驚見腐屍！獨居男死亡多日　10幾隻愛犬餓啃遺體

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

台北最老精品百貨12／14正式收攤！推全館出清特賣3折起

王品強鍋季12/1登場　5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

跟進中國反制措施！　香港政府「暫停」與日本總領事館交流

與男友吵架衝超商猛灌高粱　南投女倒地嘔吐被緊急送醫

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

傍晚變天「降雨機率增」　周三清晨最冷下探14度

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

【別亂摸鴨！】歐告把黃色小鴨當寶 主人一拿就急了

社會熱門新聞

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

味王千億大亨過世無人知　辦完喪事爭產更激烈

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

15歲少年帶小女友電影院激戰！判賠30萬

獨／高雄驚見腐屍　10幾隻愛犬餓啃遺體

皇池日賺300萬遭爆大違建　吹哨者：建管處來看看就走

快訊／國1高架又追撞！　塞爆快改道

港籍婦吃Buffet突倒地命危！業者：了解中

基隆某社區晚間槍響！1男頭部中彈送醫不治

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

夜店妹上台餵酒遭侵犯！內褲驗出DNA

更多熱門

相關新聞

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

66歲的林姓男子23日駕駛小客車，行經國道1號北向68.3公里楊梅路段時，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

大貨車駕駛「手握方向盤」每日最多開10小時　違者最高罰9萬

關鍵字：

東海女大生巨業客運駕駛女大生調解

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面