東海女大生被撞死調解破局　巨業駕駛認超時上工「保險不賠」

▲2024年東海大學林姓女大生遭巨業客運輾死，案件已經進入法庭審理。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

東海女大生遭巨業客運撞輾死亡案，今日第三次調解，確定失敗破局。林母律師指出，施姓駕駛陳述坦承，事發當天已經超時上工，才會出現先前保險公司不理賠的事情，但現在一切都沒有結論，等於調解破局。林母強調，感受不到誠意，該負責的人要負責，不要推托。

東海大學林姓女學生去年跟學姊在中區逛街時，走在斑馬線上卻遭到巨業客運撞輾身亡。先前刑事庭審理時，林母委任律師劉建志主張，希望能變更法條，從過失致死罪改論殺人罪。施姓駕駛在法庭上只不斷跳針，說自己「只看到手」，就連法官當時都強調，是因為「沒看到頭就動車子，家屬才無法接受。」案件仍待中院審理。

至於賠償金額眾說紛紜，一度傳出巨業只肯賠償30萬元，引起社會譁然，巨業趕緊出面否認。民事調解自9月開始進行，第一次調解時，施姓駕駛律師周仲鼎表示，擬定至少賠償350萬元，由施男與巨業一起負責。據了解，雙方爭點在撫養費用計算方式認知不太一致，歷經調解都無定論。

▲雙方民事調解部分確定破局，林母強調該負責的人應該要負責。（圖／ETtoday資料照）



今（24）日上午，已經是雙方第三度調解，是本案最後一次進行調解。劉建志說，施姓司機自行陳述，所持駕照行駛條件是早上6點到晚上6點，事發當天發車已經是晚上7點多，所以逾越駕駛條件，也才會出現先前保險公司不理賠，可以確認巨業對司機排班上有問題 。

劉建志表示，今天巨業客運沒有來，對於金額沒有討論出結果，也只是說希望大家可以談出妥當金額，但沒有具體去討論，也沒什麼推進。確定調解破局，一切由刑事庭處理。

林母表示，感受不到誠意，該負責人的他要負起責任，不是拖推。我跟律師秉持，可以認真為這件事聲張正義，不是只對我們，也是對社會大眾有個交代，不然大家走在路上都要提心吊膽，因為大家都可以為所欲為，社會就很亂。

▲施姓駕駛今日調解坦承，事發當天超時上工。（圖／ETtoday資料照）

