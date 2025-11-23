　
地方焦點

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

▲林姓男子駕駛車齡10年以上小客車發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。（圖／國道警方提供）

▲林姓男子駕駛車齡10年以上小客車行駛國道1號發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。（圖／國道警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲的林姓男子23日駕駛小客車，行經國道1號北向68.3公里楊梅路段時，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

▲▼警消獲報即刻滅火，但車頭已燒燬。（圖／國道警方提供）

▲▼警消獲報即刻滅火，但車頭已燒燬。（圖／國道警方提供）

▲▼警消獲報即刻滅火，但車頭已燒燬。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於23日15時25分左右接獲通報，國道1號北向68.3公里楊梅路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

經了解，林姓男子駕駛車齡10年以上小客車發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於16時23分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

11/21 全台詐欺最新數據

464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

誤把燃料當湯底11人吃完不舒服！　陸經理硬喝5勺湯慘跟著送醫
不是烤玉米！夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

即／國1北上楠梓段火燒車！轎車突竄濃煙

即／國1北上楠梓段火燒車！轎車突竄濃煙

國道1號北上353公里處、近楠梓交流道，今（22）日上午10點05分發生一起火燒車事件，一部小客車不明原因突然起火燃燒，車輛狂冒白色濃煙，駕駛緊急將車輛移至路肩並報案。消防局獲報後派遣人車前往現場救援，所幸沒有人受困或受傷，事故佔據外側2車道，目前仍處理中，行經該路段應配合人員引導並減速通行。

國道有路人！揮手小跑步畫面曝　竟是逃逸移工棄車跑

國道有路人！揮手小跑步畫面曝　竟是逃逸移工棄車跑

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

公路客運虧慘「路線狂減108條」　爭取合理成本調13%+司機加薪5千

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

瑞芳火燒車　31歲男遭火吻

瑞芳火燒車　31歲男遭火吻

