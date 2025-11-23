國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

▲林姓男子駕駛車齡10年以上小客車行駛國道1號發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒。（圖／國道警方提供）

記者楊熾興／桃園報導

66歲的林姓男子23日駕駛小客車，行經國道1號北向68.3公里楊梅路段時，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

▲▼警消獲報即刻滅火，但車頭已燒燬。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第一大隊勤務指揮中心於23日15時25分左右接獲通報，國道1號北向68.3公里楊梅路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理。

經了解，林姓男子駕駛車齡10年以上小客車發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸林男及時發現將車輛停下，立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於16時23分完全排除恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。