快遞員竟是賊！　美屋主一開門「3.4億加密貨幣」遭劫走

▲舊金山發生搶匪偽裝成快遞員的可怕事件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國舊金山發生驚天劫案，一名屋主原以為是快遞員送貨，不假思索開門迎接，未料竟是武裝歹徒上門，他在對方持槍威脅下，被膠帶捆綁而無法動彈，眼睜睜目睹手機、筆電及價值高達1100萬美元（約新台幣3.4億）的加密貨幣被搶走。

《舊金山紀事報》等外媒取得警方報告指出，此案發生在22日凌晨6時45分左右，嫌犯原本偽裝成快遞員，但很快就亮槍並強行捆綁屋主。目前尚不清楚受害者身分及是否受傷，警方未透露是否已經逮捕任何人，也沒有回應媒體置評要求。

加密貨幣投資人遭遇犯罪威脅的案件近期頻傳。今年3月，OnlyFans女星Amouranth在網路上炫耀擁有價值2000萬美元（約新台幣6.3億元）加密貨幣後遭遇入室搶劫。今年5月，2名男子被指控在紐約市綁架並酷刑逼供義大利富豪卡圖蘭 （Michael Valentino Teofrasto Carturan），試圖取得其比特幣密碼。

個人安全公司PFC Safeguards執行長克里斯泰克（Steve Krystek）接受《紐約郵報》採訪時表示，「針對加密貨幣投資人的綁架案肯定在增加，很多賺了這麼多錢的人太高調，無意中透露了自己的財力。」