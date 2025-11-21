　
社會 社會焦點 保障人權

中和公托爆虐童！　勒脖老師竟是前社會局課長之子

新北市中和某公共托育中心老師竟將幼童頭部大力壓入碗中！（圖／投訴人提供）

▲新北市中和某公共托育中心老師竟將幼童頭部大力壓入碗中！（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

近年來虐童案頻發，兩年前震驚全台的「剴剴案」更是引起人神共憤，立法院今年8月三讀通過將「虐殺幼兒罪」納入法典，提高虐童罰則。然而，有受害幼童媽媽向本刊控訴，新北市中和某公共托育中心前（2023）年發生托育老師不當對待未滿2歲的兒童事件，社會局卻僅予「最輕懲處」，甚至未公開加害者姓名，疑似與這名托育老師的父親曾任社會局課長有關。

受害童樂樂（化名）在10個月大時進入中和某公托中心，平日活潑乖巧，總是笑著牽起老師的手走進教室，對環境適應良好。不料，直到2023年8月第一個禮拜起，樂樂卻突然非常抗拒去學校，每天一聽到上學三個字就會崩潰哭喊「不要」，不肯讓媽媽拿書包，也死命不肯出門。母親K女士起初以為只是孩子一時鬧脾氣，後來才知道是公托裡來了一位讓小孩懼怕的老師。

2023年8月14日，K女士接到來自公托主任的電話，告知她中午老師換尿布時發現樂樂的臉部紅腫、有血絲和大片瘀青，K女士連忙趕到公托，抵達後發現女兒臉上明顯有傷，直覺事態不單純，遂要求調閱監視器畫面。

畫面中，一位老師在午餐期間多次對樂樂及其他幼童動作粗暴，不但多次用力壓頭、拍打臉部，甚至在替樂樂擦拭臉部時，一手勒住脖子、另一手掐捏臉頰。樂樂多次因老師粗暴動作哭喊、掙扎導致臉部脹紅，直到其他老師上前安撫後情緒才稍見平復。K女士回憶，「我看著監視畫面，整個人都在發抖，小孩一直哭、老師甚至沒有一點安撫。」

K女士當下要求公托報警、通報社會局，主任卻多次勸阻，稱「這樣會影響老師心情，反而不利孩子照顧」，她雖心中憤怒，憂心樂樂的托育環境，只能忍痛一年直到轉學後才報警提告。

事發後兩天，樂樂出現嘔吐、嗜睡等症狀，K女士急忙送醫住院觀察。醫師診斷為「疑似輕微腦震盪」、臉部瘀傷與頭部鈍傷。後續情緒評估報告中更指出，樂樂具部分固著行為（指生活上有難以調整或僵化的行為），「疑受過往就學經驗之相關情緒影響」。

幼童因遭受老師多次大力拍打、捏臉，更有勒脖狀況，導致右臉瘀青、紅腫，布滿血絲。（圖／投訴人提供）

▲幼童因遭受老師多次大力拍打、捏臉，更有勒脖狀況，導致右臉瘀青、紅腫，布滿血絲。

本案上報新北市社會局後，K女士等待了兩、三個月，卻遲遲未收到最終懲處結果。心急如焚之下，她主動致電社會局，卻得知懲處早已通知加害老師，最終僅被停職一年、處以罰款，且姓名未公開，為最低限度的行政處分。回想樂樂遭受的不當對待及留下的身心後遺症，K女士無法再忍，最終決定提起告訴。

然而社會局懲處結果不僅未直接通知受害幼童家屬，也未公開加害老師姓名，令家屬擔憂，此類老師是否可能再次流入其他托育中心或教保相關職場，也引發家屬對判決公平性的質疑。而此次最低限度的懲處，疑似與加害老師林姓女子的家庭背景有關。

受虐幼童母親控訴，社會局僅作出最輕懲處且未公布涉案老師姓名，孩子卻承受身心創傷，讓她難以接受這樣的結果。（圖／方萬民攝）

▲受虐幼童母親控訴，社會局僅作出最輕懲處且未公布涉案老師姓名，孩子卻承受身心創傷，讓她難以接受這樣的結果。

據瞭解，本案托育老師林姓女子年約35歲，父親曾任改制前的台北縣社會局課長，任內曾捲入勒索林口頂福陵園負責人徐仲祥新台幣2000萬元案，最終遭台北地檢署依貪污罪起訴，判刑8個月。其家庭背景是否間接導致此次懲處幅度偏低，引發外界對行政裁量是否公正的疑慮。

對此，新北市議員張嘉玲表示，社會局原先的裁處過輕，且令人遺憾的是，被害家長並未收到相關裁處文書，懲處通知僅發給被裁處人，家長僅被口頭告知，未享有正式的通知與申述時限。當事人家長因此無從得知、亦無法提出申訴或意見，這在行政程序上並不妥當，也嚴重影響當事人權益。

此外，此托育機構為新北市政府公辦公托，與私人托育機構相比，應承擔更高的監督與管理責任。家長之所以信賴公託機構，是基於政府的背書與保障；既然事件發生於公辦機構，社會局與相關單位必須進行全面檢討：包括保姆資格審查、任用監督、稽核機制與事故通報程序等，釐清管理責任、補強監督缺失，避免類似事件再次發生。

對此，社會局表示，在接獲通報後公托中心及家防中心立即介入調查，調查完成後，社會局隨即邀集外部專家學者召開審議會議，處分結果也於一個月內主動致電告知幼兒母親。最終處分是專家共識，與托育人員背景無關，社會局不清楚該托育人員父親身份。

另外，該托育人員事發後已離職，家長也持續送托直到畢業，去年也有返回中心參加活動，社會局對於不當對待絕對零容忍，若家長有轉換托育環境需求，社會局也會全力協助。

公托虐童2／劣師起訴後申請身障證明獲輕判　承審法官、檢察官背景嚇壞家長
阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」　NET店員1舉動暖哭網友
