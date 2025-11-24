星宇航空拒載台生返美上課！他怒告求償31萬踢鐵板　關鍵原因曝

▲星宇航空拒載學生返美挨告。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市何姓男子去年暑假準備搭乘星宇航空前往美國洛杉磯返校上課，卻在登機前被地勤以「不符合美國入境規定」為由拒絕登機。何男因此錯過行程、搬家延遲、額外租金與通訊費支出，向星宇求償共31萬7,105元。士林地院審理後認，星宇是在向美國海關及邊境保護局（CBP）查證後，確認原告若抵達美國將會被拒絕入境，屬依法拒載，判決原告敗訴。

何男主張自己持學生簽證返美，原訂2023年7月14日搭乘星宇航班前往洛杉磯。但他在登機口遭地勤攔下，指稱其 I-20（Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status）文件有問題，因此拒絕讓他登機。何男認為，星宇構成無故拒載，害他無法返美上課，衍生搬家費、延期租金及通訊費等損失，也造成精神壓力，向星宇求償共31萬7,105元。

星宇航空抗辯，依運送條款，航空公司得在旅客不符目的地國家入境法規時拒絕運送。當天地勤依規定核對學生入境必備的 I-20表格後，發現原告預計抵達日期，疑早於美國聯邦移民法規所要求的「開學前30日內」才能入境。

地勤遂透過專線聯繫美國海關及邊境保護局（CBP），值班官員明確回覆：學生若在開課前30日以前入境，美方會直接拒絕入境。基於此，星宇依法拒絕運送並非無故拒載。

法官認，星宇確實依民用防空保安管理辦法規定核對文件，且已向美國CBP查證，獲告知原告若抵達美國將不符合入境規定。星宇因此拒載，屬依運送條款為遵守美方法規，並非原告所稱的無故拒載。此外，原告也未能提出證據證明星宇侵害其權利或造成具體損害。

士林地院依此判快，原告請求損害賠償無理由，駁回全數請求；可上訴。