　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／夢時代Buffet餐廳爆意外！高雄女倒地送醫「狀況不樂觀」

▲▼救護車,急診,送醫。（圖／記者吳世龍攝）

▲示意圖。（圖／資料照）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄夢時代饗食天堂今（23）日晚間7時41分發生緊急狀況，一名約70歲女性突然倒地，當場失去呼吸心跳（OHCA）。消防局第一時間接獲報案為「疑似異物哽塞」，但救護人員到場後，據了解現場目擊者表示，婦人是在前往取湯、準備返回座位時突然倒下，並未看到哽塞情形。

救護人員後續於送醫過程及院方初步檢查中，也未在患者口腔或呼吸道發現異物，實際發生原因仍待醫院與相關單位進一步釐清。目前該名婦人狀況不樂觀，仍在醫院急救中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5.5萬人狂喊安可！TWICE「加碼限定神曲」　子瑜：我們會
快訊／TWICE震撼宣布　明年3月大巨蛋加場
週休三日連署過關了！勞動部最晚「這天」得回應
TWICE把子瑜升到2樓：給妳講1小時！全場啜泣
帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄14層大樓驚傳暗夜火警　

快訊／夢時代Buffet餐廳爆意外！高雄女倒地送醫「狀況不樂觀」

快訊／台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

國道1號5車連環撞！「3車遭波及」2駕駛送醫

快訊／國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

豐原驚傳黝黑男隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人　警追查中

基隆88歲翁引燃爆裂物亡！侄子到場陪同相驗　初步鑑識排炮無加工

為打火兄弟請命！嘉義消防車15.6%逾齡　議員籲加速汰換救災設備

不是鐵道迷！新北男詭闖台鐵樹林站軌道被逮　恐重罰5萬

國際獅子會台中募款1700萬創紀錄　贈復康巴士、勤務車挹注社福

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

快訊／高雄14層大樓驚傳暗夜火警　

快訊／夢時代Buffet餐廳爆意外！高雄女倒地送醫「狀況不樂觀」

快訊／台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

國道1號5車連環撞！「3車遭波及」2駕駛送醫

快訊／國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

豐原驚傳黝黑男隨機攻擊！持美工刀抓女頭髮喊要殺人　警追查中

基隆88歲翁引燃爆裂物亡！侄子到場陪同相驗　初步鑑識排炮無加工

為打火兄弟請命！嘉義消防車15.6%逾齡　議員籲加速汰換救災設備

不是鐵道迷！新北男詭闖台鐵樹林站軌道被逮　恐重罰5萬

國際獅子會台中募款1700萬創紀錄　贈復康巴士、勤務車挹注社福

TWICE後台塞爆台味美食！子瑜欽點小吃名單曝　姐姐們狂讚：超好吃

TWICE 9缺1沒來！子瑜心疼：彩瑛很自責 大巨蛋震撼宣布3月加場

快訊／高雄14層大樓驚傳暗夜火警　

直擊／5.5萬人狂喊安可！TWICE重回舞台「加碼限定神曲」子瑜：我們會再回來

週休三日連署過關了！勞動部12／7前必須做出回應

直擊／TWICE 把子瑜升到2樓！志效：給妳講1小時 7位姐姐抱住她全場啜泣

高雄海神重磅補強！挖角前特攻洋將克力斯　與艾德組歐陸雙塔

味全龍本季觀眾創隊史！大巨蛋辦感謝祭　近萬龍迷嗨翻夜光遊行　

中小型貨櫃船訂單日增、赫伯羅德要造22艘　台船塢位需留給海軍

《英雄聯盟》冠軍射手Gumayusi加入HLE！五人名單確定衝擊新賽季

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

社會熱門新聞

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

女大生騎車夜衝武嶺疑太累墜溝亡　學姐目睹崩潰

夜店妹上台餵酒遭侵犯！內褲驗出DNA

台南女大馬路癱軟倒地！男友人救援放路邊

即／台中移工11樓鷹架摔落2樓　臉部重創搶救中

賺500元遭求償287萬　車手喊冤被打臉

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

即／饗食天堂傳意外！高雄女倒地OHCA送醫

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

即／台中居酒屋陷火海！1員工燙傷2人受困

國道8號晚間車禍！2車碰撞「1名駕駛消失」

更多熱門

相關新聞

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

即／國1大雅段死亡車禍！副駕男遭拋飛邊坡慘死

國道1號北上176公里大雅路段今（21日）晚間10時06分發生一起小客車與大貨車的嚴重碰撞事故。巨大撞擊力道造成大貨車副駕駛座一名約30歲男子當場被拋飛至邊坡，倒地時已明顯死亡，未再送醫。消防人員稍早已將遺體從邊坡運上路面。

62歲男子險遭假購屋詐騙　警方及時攔截

62歲男子險遭假購屋詐騙　警方及時攔截

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

即／高雄某大樓驚傳墜樓　20多歲女當場死亡

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

男運動突無呼吸心跳！消防猛男路過幫CPR救命

男運動突無呼吸心跳！消防猛男路過幫CPR救命

關鍵字：

標籤:高雄饗食天堂急救哽塞夢時代

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面