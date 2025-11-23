快訊／夢時代Buffet餐廳爆意外！高雄女倒地送醫「狀況不樂觀」

▲示意圖。（圖／資料照）

記者吳奕靖、閔文昱／高雄報導

高雄夢時代饗食天堂今（23）日晚間7時41分發生緊急狀況，一名約70歲女性突然倒地，當場失去呼吸心跳（OHCA）。消防局第一時間接獲報案為「疑似異物哽塞」，但救護人員到場後，據了解現場目擊者表示，婦人是在前往取湯、準備返回座位時突然倒下，並未看到哽塞情形。

救護人員後續於送醫過程及院方初步檢查中，也未在患者口腔或呼吸道發現異物，實際發生原因仍待醫院與相關單位進一步釐清。目前該名婦人狀況不樂觀，仍在醫院急救中。