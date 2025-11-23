遊香港「餵鴿子」被罰2萬元　陸女發文質疑：內地可以隨意餵啊！

▲女網友上傳自己被罰的照片。（圖／翻攝小紅書）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸女網友「小胖豆每周逛香港」近日在小紅書發文，稱自己前往香港旅遊時，因餵食野生的鴿子被罰款5000港元（約2萬元新台幣），並控訴，「為什麼不能餵啊？內地（大陸）可以隨意餵啊！」

從女網友上傳的罰單照片中可以看到，她違反的是《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物罪行。罰單上也清楚寫明，女網友餵食的是野鴿。

這令女網友非常錯愕，在小紅書上表示，「我在香港做了件很天真的事……」她也在回應網友時表達自己的質疑，「為什麼不能餵啊？內地（大陸）可以隨意餵啊！」

事實上，香港修訂《野生動物保護條例》禁止餵食野生鴿子已經超過一年，根據條例，非法餵食的最高刑罰為10萬港元（約40萬元新台幣）及監禁一年；同時，該條例還設有5000港元的定額罰款機制。

▼香港已修法禁止餵食野鴿，違反者將被罰款。（圖／翻攝香港漁護署）



不少網友都批評女網友無知，「不同的地方本來就有不同的法律要遵守。」「這條例都執行一年多了，井底之蛙。」「你的網名叫『每周遊香港』，卻連這事都不知道。」

也有一些網友跟該名女網友相法類似，「五千好貴呀！」、「這種罰款不近人情，第一次應該先警告吧？」、「為什麼不能餵？有什麼規定？」

香港漁護署高級獸醫師何漢邦表示，野鴿聚集造成滋擾，如在馬路聚集、在民居外牆築巢，會引發交通隱患和環境衛生等問題，而野鴿聚集市區主要為覓食，只要停止餵飼就會離開，去年修例就是從源頭改善野鴿聚集的問題。

據香港漁護署委託顧問公司對香港18區約140個統計點合共822個具體地點開展調查，結果顯示，去年第四季全港野鴿聚集點的野鴿數量約13520隻，今年首季下降了10.6%至約12090隻，人為餵飼食物殘渣的統計點降至30個，下降近20%，印證野鴿聚集與食物供應的關聯性。

▼香港一年多前就禁止餵食野鴿，四處都可以看見宣導廣告。（圖／翻攝香港漁護署）

