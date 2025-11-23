與男友入住！「她傻眼1狀況」半夜3點逼退房　網吵翻：第一次聽到

▲原PO獨自入住汽車旅館，半夜竟被趕出去。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕發生憾事，確實有些旅館禁制一人入住。不過一名妹子表示，一開始與男友辦理入住，隨後小倆口外出吃宵夜，後來男友返家，她獨自回去時，櫃台告知「女生不能一個人住汽車旅館」，甚至凌晨3點被趕出去。文章引發討論，可以理解業者的擔憂，「一個人半夜被趕出來也是很危險」。

一名女網友在Dcard表示，假日北上找男友約會，她晚上11點才抵達碰面，兩人便找了一家汽車旅館休息，隨後一起吃宵夜，但因為男友家裡管比較嚴，無法一起過夜，約莫凌晨1點吃完後，兩人各自返回休息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豈料，櫃檯人員發現僅有原PO獨自一人回來，便主動詢問男友去向，她也解釋原因「回家了」，殊不知櫃台人員質疑表示，「女生不能一個人住汽車旅館，為什麼入住沒有說？」接著說要向主管確認，是否讓她繼續入住。

當下原PO沒有多想，本以為會等到早上再叫她退房，殊不知凌晨2點多時，櫃台通知原PO，如果男友沒有回來的話，凌晨3點就得必須退房。

一番話讓原PO傻眼又崩潰，男友早上還要上班，當然不可能把他叫回來，由於櫃台堅決不肯通融，原PO被趕出來後，好險在附近找到一家飯店入住。對此，原PO感到無奈又氣憤，「不然真的不知道怎麼辦，第一次聽到不能一個人住汽旅，而且半夜3點把客人趕出來的！」

底下網友熱議，「我也是第一次聽到這種奇葩要求」、「聽起來像是有女生在汽旅輕生過，所以才有這規則」、「奇特的規定...背後往往是因為有些人做了奇特的事」、「之前一個人住過好幾次經驗，都住汽車旅館，也從沒被趕過」、「可以理解旅館的擔憂，但這種規則真的要在結帳前告知，不然不管男女，一個人半夜被趕出來也是很危險」、「通常非家庭客，飯店都會特別篩選」。

另有網友分享，「之前做汽旅的朋友都會勸說不要一個人去住，他們會一兩個小時打一次電話給你，根本不能睡，後來我都去住商務旅館，商務旅館一個女生就蠻正常的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995