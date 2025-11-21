帶賓賓哥進校園引爆直播之亂　魔術師也認錯：對不起社會大眾

▲針對違規校園直播一事，王元照今天發出道歉聲明。（圖／王元照提供）



記者白珈陽／台中報導

網紅賓賓哥（江建樺）日前在台中某國中違規直播，遭台中市府重罰並檢舉下架相關影片，其中當事人之一、受邀到校演講的魔術師王元照，事件發酵後首度發出聲明，他表示「發生言語極度不當及違反相關法律情事，向全體師生、家長及社會大眾致上最深切的歉意與悔意」，有關遭到台中市長盧秀燕所稱「台中永不錄用」、相關局處裁罰等，也虛心接受，絕無異議。

王元照是更生人，返回社會後積極從事公益，幫助過許多弱勢個案；去年9月發生商演歌手「小翁立友」陳康岳，前往泰國後遭綁架至緬甸詐騙園區，被關進小黑屋毒打、虐待，當時王元照居中向多方協調，終於將陳康岳成功救回台灣。

王元照日前受邀台中某國中生涯輔導教育講座擔任分享人，王另邀請江男擔任「神秘嘉賓」上台，結果賓賓哥在未經校方同意開啟直播，由於直接讓學生入鏡，遭到校方即時制止並要求影片下架。事後中市府依兒少法分別對王、江處10萬元及13萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

王元照今天發聲明表示，「校園是教育的殿堂，理應維護其純淨與尊嚴。本人在演出互動過程中，未能恪守表演者應有的專業與道德底線，使用了涉及性器官之不當詞彙與玩笑。此等言行不僅低俗、缺乏性別平權意識，更嚴重忽視了對未成年學子的教育責任與尊重，造成現場師生觀感不佳及心理不適。本人對於自身口無遮攔、輕率魯莽的行為感到萬分羞愧，並承認這是不可原諒的錯誤。」

他說，相關言行已嚴重逾越尺度，並涉嫌違反性別平等教育法及社會秩序維護法等相關法律規範，對於造成校園秩序的擾亂及對學生身心的潛在影響，絕不推諉卸責，願全權配合相關單位的調查，並虛心接受校方及主管機關的所有懲處結果，絕無異議。

王指出，為展現痛定思痛、徹底悔改的決心，承諾立即採取以下實質行動，以提升個人修養並彌補過錯：將立即自掏腰包聘請專業的兩性平權與溝通專家，針對本人進行密集的指導講習，深刻檢討並導正偏差的性別觀念與表達方式，講習過程將全程進行錄影紀錄。該錄影檔案雖不對外公開，但將作為本人自我檢視、警惕以及向相關單位證明改過決心之依據。

王元照強調，「身為表演工作者，本應傳遞正向能量與價值。此次事件他辜負了校方的邀請與信任，更傷害了社會大眾的觀感，他將引以為戒，透過專業進修重塑正確價值觀，嚴格審視自身言行，絕不再犯。​再次向該校師生及社會大眾致上十二萬分的歉意。對不起。」​