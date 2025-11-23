　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

社交強者懂得「依靠別人」　聊天「透露秘密」馬上拉近距離

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲透露自己的秘密，能跟對方快速拉近距離。（示意圖／CFP）

作者／森優子
譯者／沈英莉、楊鑫儀
摘自／寶瓶文化《社交腹肌

不是只有戀愛才會讓人心動。無意間走進的店面，在裡頭偶然看到了精緻的手錶，這是種心動；在網路上聽到一首老歌，不知不覺間循環播放了多次，也是種心動。

人會對某個對象、某種藝術或某個地方一見鍾情，因為好的東西確實很好。而如果心動對象是人，這種心動就會更加強烈。

緊緊抓住對方的心，把自己因為期待或欣喜而怦怦直跳的感情，在恰當的時刻毫無保留地告訴對方，彼此就一定能成為摯友。如果對方是異性，還能建立起「朋友以上，戀人未滿」的信賴關係。甚至彼此成為戀人的機率也會提高。

1、擅長閒聊的人，藉由透露秘密，使對方心動。

那麼，擅長閒聊的人到底是如何讓對方「心動」的呢？比如，向對方透露自己的小祕密。

「其實我有件事沒有對任何人說過，但因為是您，我才能說。」
聽到這兒，對方就會瞬間心動。

至於內容嘛⋯⋯雖說是閒聊，但好歹也是個人祕密，這部分我想略過。但也可以說些無關緊要的內容，比如「我是鐵道迷」、「我最近開始學外語了」等等。

在個人生活中祕密享受著的樂趣，都可以作為閒聊的內容。

「因為是你，所以我願意說。」人們聽到這種話，都會驚喜於自己竟然如此被信任。如果是和家人或成長經歷有關的難以啟齒的內容，對方就更會覺得原來我們的心是如此緊密，並且也會主動說出自己的祕密。

不擅閒聊的人，會將自己的祕密永遠深藏心中。這雖無可厚非，但可能很難建立真正的友情。他們很少依靠他人，只會一味地沉浸在自己的世界裡。

▲擅長社交的人，能藉由依靠對方，讓對方心動。（圖／視覺中國CFP）

2、擅長閒聊的人，能藉由依靠對方，使對方心動。

比如，詢問對方音樂或電影的名字：「前幾天在咖啡廳聽到一首曲子，但是怎麼也想不起來名字是什麼⋯⋯說不定您知道。」然後在對方面前哼唱出來。

「我想看看六○年代的油畫，但我不知道該從何看起，您有什麼推薦嗎？」把這些日常生活中無法靠自己迅速解決的問題坦誠地說出來，詢問對方。

於是，對方就會開始和你一起想：「啊，我也喜歡這首曲子，但是叫什麼來著，我想想。」最後還一起下載APP，伴著手機裡的音樂一起哼唱，共同享受一段時光。

油畫的話題也是一樣。如果對方能馬上給出答案，就用「不愧是你」來誇獎對方；如果對方也不知道，就可以一邊閒聊，一邊一起尋找那幅畫。在共同尋找喜歡的音樂或電影時，能產生只有兩個當事人之間才能擁有的，格外怦然心動的體驗。

3、擅長閒聊的人，會講甜言蜜語，而不是陳腔濫調。

此外，還有終極的武器──甜言蜜語。

「能和您相遇真是太好了。」
「能有人依靠，真好。」
「如果沒有您，我到現在也還不懂。」
「我最喜歡您這一點。」
「要是您不在，我還真不知道該怎麼辦。」

至於這些話的使用場合，想必不用再贅述了吧。

如前面所言，透露自己祕密的時候，想不起音樂或電影名字的時候，都可以說這些話。
和戀愛一樣，根據目前為止的交流，自然而然就會知道如何在恰當的時機說出這些話。

社交腹肌鍛鍊Tips：

巧妙使用關鍵性語言，嘗試用讓人興奮的話使對方心動。只要見面兩次以上就可以用，關鍵在於真摯、直白地說。

擅長閒聊的人，透露自己的小祕密。
不擅閒聊的人，是徹底的祕密主義。

擅長閒聊的人，偶爾會依靠別人。
不擅閒聊的人，從不依靠任何人。

擅長閒聊的人，會講甜言蜜語。
不擅閒聊的人，只會說陳腔濫調。

這是為什麼呢？
因為擅長閒聊的人，會刺激對方的感情，使對方「心動」。

★本文摘自寶瓶文化發行《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》，作者森優子，人際溝通諮詢師。長年的公關經驗，讓她得以近距離觀察成功人士的社交技巧，集結精闢觀察、親身經驗，以幽默、一針見血的文字，點破「擅長閒聊」和「不擅長閒聊」的人之間的差異，為讀者總結出切實可行、能有效提高聊天能力的技巧。即使是不善言詞的內向者、社恐人也能打開自己。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

聊天社交社交能力人際關係森優子社交腹肌寶瓶文化

