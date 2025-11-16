　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想當「社牛」先筆記！聊天掌握3技巧　強調「第一次」讓感動翻倍

▲▼ 室友,好朋友,情侶,聚會,派對,聊天。（圖／CFP）

▲人緣往往跟社交能力、聊天技巧相關。（示意圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

「社交能力」往往跟「聊天技巧」息息相關，日本人際溝通諮詢師森優子在新書《社交腹肌》分享，有3個聊天技巧能讓對方好感升溫、快樂程度加倍，比方被對方招待，與其只說「謝謝」或「好吃」，不如說「這是我第一次吃到這麼好吃的蕎麥麵！」此外稱讚的話語「講兩遍」更有效，若能再加上對方的名字，對方的心情馬上快樂地飛向雲端。

人際關係好的人，在生活各方面也相對無往不利，因此不論走到哪都能快速暖場、讓人如沐春風的「社交牛人（社交高手）」總是讓人羨慕。不過，聊天其實可以練習，人際溝通師森優子以過去橫跨企業業務、公關小姐等14年的實戰經驗，整理出人人都能練習的「聊天肌肉」，新書《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》近來由寶瓶文化發行繁體中文版。

其中一篇，她分享表達喜悅、稱讚他人、讓對方感到被重視的3個技巧。

技巧1：誇張表達喜悅，強調「第一次」

森優子說，表達喜悅時要誇張，尤其人們會因為替對方帶來「初次體驗」而欣喜不已，當你的喜悅程度超乎想像，對方的感動也會加倍。不擅閒聊的人，往往不善於表達自己的感情，自然不會誇張地表達。

比如被帶去吃一間生意極好的蕎麥麵，與其平淡地說「好吃」，如果能說「這是我第一次吃到這麼好吃的蕎麥麵！」、「真的，從沒吃過這麼好吃的蕎麥麵。」強調「此生第一次」，一定能看到對方感動的模樣。

技巧2：稱讚時提到對方的「名字」

擅長閒聊的人，在稱讚對方時，還會提到對方的名字。她舉例，有一位日本女企業家創辦商業學校30年，每天都會接觸到各式各樣的人，在誇讚他人時總會說「不愧是××！」

森優子說明，聽到「不愧是你」無論男女都會高興，但再加上名字，讓這個肯定更「指向他本人」，會讓人深刻感受到被看見。例如「工作完成得這麼快，不愧是小林！」、「這衣服好好看，不愧是小花」。

而不擅閒聊的人，不但不會提起對方的名字，甚至不會使用「不愧是你」的稱讚方式。通常是「自尊」成為內心的社交阻礙，「不愧是你」這句話，會讓這些人覺得自己地位變低，因此抗拒這樣的表達方式。

技巧3：厲害「連續說兩次」

擅長閒聊的人，還會把驚歎連續說兩次，與其說一次「厲害」，連續重複兩次更有效果。像是「真厲害，真厲害！」、「太厲害了！厲害厲害！」

她舉例，上司對員工也能這樣用，如果同仁跟一家公司敲定好見面時間，上司回應「哦？敲定了？真厲害呀，太厲害了、太厲害了！」能讓員工備受鼓舞、激發士氣。

如果對方聽到「只有一家公司會不會太少了？」這樣的負面言論，可能會喪失信心、自我懷疑。反之，被連續誇「厲害」，心情自然會飛向快樂雲端，因為語言有著打動人心的強大力量。

▲▼《社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》。（圖／寶瓶文化）

▲《社交腹肌》由寶瓶文化發行，強調聊天能力人人可以練習。（圖／寶瓶文化）

社交腹肌：鍛鍊伸縮自如、不掉電的閒聊力》繁體中文版由寶瓶文化發行，森優子長年的公關經驗，讓她得以近距離觀察成功人士的社交技巧，該書集結她的精闢觀察、親身經驗，不說大道理，以幽默、一針見血的文字，點破「擅長閒聊」和「不擅長閒聊」的人之間的差異，為讀者總結出切實可行、能有效提高聊天能力的技巧。即使是不善言詞的內向者、社恐人也能打開自己。

館長遭爆料「小弟睏館嫂」太獵奇！2網紅看傻：根本像幫宣傳便當

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

律師分析「婚前協議」好處　遭外遇比婚後提告有利

粿粿與范姜彥豐爆出婚變，兩人關係恐怕要走入法律途徑。暖男律師蘇家宏在新書《在愛情裡，守好你的法律陣線》當中，提到「婚前協議」的重要性，並分享4大考量方向。有些人擔心簽婚前協議書「太勢利」，但他表示，婚姻即是找人組隊、一起面臨往後人生的各種關卡，當然也要先講好「遊戲規則」。

避開5種最讓人反感的低情商行為

避開5種最讓人反感的低情商行為

能走一輩子的友情長這樣

能走一輩子的友情長這樣

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

中國最大同志 App 突遭下架！蘋果證實

無邊界感問題怎麼回不傷感情？

無邊界感問題怎麼回不傷感情？

聊天社交社交能力人際關係森優子社交腹肌寶瓶文化

