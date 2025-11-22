冬天早上爬不起來「不是怕冷」！醫師給解答：在恢復原廠設定

▲黃軒表示，冬天難起床其實並非單純怕冷，而是身體在恢復原廠設定。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

胸腔暨重症科醫師黃軒指出，近期門診中有許多民眾反映「早上很難醒且怕冷」，但這往往不是單純怕冷，而是人體在冬季自動啟動的「原廠設定」。他說，從血管、荷爾蒙、體溫到大腦反應，只要氣溫下降，身體便會集體進入節能保暖模式，使清晨變得特別難起床。

黃軒在臉書上解釋，受冷時人體首先啟動周邊血管收縮，將血流集中到心臟、肺與腦等核心部位，並伴隨棕色脂肪與肌肉參與產熱，形成保溫反應。他表示，能量優先用於維持內部溫度，因此清晨精神不濟是常見現象，反映身體將熱量集中於核心，而非立即啟動活動。

黃軒說，冬季特別想賴床的另一原因，是褪黑激素分泌時間拉長。他引用研究指出，冬天日照較短，使褪黑激素維持較高濃度，清晨七點的數值比夏季明顯偏高，導致大腦仍誤以為夜晚尚未結束，形成起床困難。他形容，鬧鐘催促起床時，大腦因荷爾蒙節律未調整完成而難以迅速清醒。

此外，即便不受氣溫影響，許多人在剛醒時仍會出現「睡眠慣性」。黃軒表示，這段期間注意力、反應速度與記憶力都會下降，可能持續十五分鐘到一小時。一項日本研究也指出，反覆按下貪睡鍵會讓睡眠慣性更強，因為大腦在短時間內多次被打斷，使清醒速度更慢。

對於冬季難起床是否屬於疾病，黃軒說，若只是清晨較難醒、活動後逐漸清醒，白天精神大致良好，多為正常反應。然而若無論季節皆嚴重難以起床，白天常昏沉、睡再久仍覺得不恢復，或伴隨大聲打呼與情緒波動，則可能與睡眠呼吸中止、作息紊亂或其他疾病相關，需進一步檢查。

黃軒提醒，冬天起床慢並不等於懶散，而是身體啟動保暖與節能的自然反應。他強調，冬季褪黑激素水平原本較高，加上睡眠慣性與反覆貪睡造成的影響，都會讓大腦難以迅速切換到清醒模式。他建議，一旦出現整天都無法提振精神的情況，便應及早就醫，排除潛在健康問題。