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8月十二生肖運勢解析！一表看懂貴人、破財與健康警訊

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲8月十二生肖運勢解析！一表看懂貴人、破財與健康警訊 。（圖／記者王威智攝）

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

記者王威智／ 綜合報導

2025年為農曆乙巳年，8月4日立秋後正式進入「庚申月」（農曆七月），也是全年金氣最旺盛的時節。哪些生肖能抓住金氣機遇，在事業上突破僵局，甚至意外收穫偏財？又有哪些生肖需慎防職場小人、合約糾紛，或因壓力導致睡眠、呼吸道問題？本文根據干支五行生剋，結合生肖三合、沖煞關係，整理「8月十二生肖運勢指南」，不僅分析吉凶走勢，更提供開運方位與貴人生肖，助你精準把握天時！

鼠｜貴人旺運轉，財氣入袋來
運勢指數：★★★★☆
本月庚申金旺生水，有助於屬鼠的本命五行。工作上遇強則強，有機會接觸新資源或被高層賞識。正財穩、偏財也有驚喜。
建議：善用交際圈，可能遇到有力推手。
幸運色：藍色、金色。

牛｜務實得福報，小心過勞
運勢指數：★★★☆☆
金生土，屬牛者本月相對穩定，特別適合完成長期計劃。不過壓力大、睡眠少，注意身心平衡。感情方面有點「忙中有錯」之象。
建議：工作效率高，但別忘適時放空充電。
幸運色：棕色、白色。

虎｜申寅相沖，是非高峰月
運勢指數：★☆☆☆☆
庚申月與虎相沖，本月為「歲破月」，易遇突發狀況、合約爭議、同事衝突。耐心是關鍵。身體方面注意筋骨、關節或交通意外。
建議：避免投機，保守處世。忌衝動做決策。
幸運色：黑色、墨綠色。

兔｜能量略弱，宜靜不宜動
運勢指數：★★☆☆☆
金剋木，壓力感上升，容易感覺卡關。情緒低潮可能影響溝通表現。感情有距離感，宜多主動關心伴侶。
建議：避免單打獨鬥，團隊合作能解圍。
幸運色：湖水藍、淡黃。

龍｜破舊立新，運勢翻紅
運勢指數：★★★★☆
庚申金旺，有助屬龍者事業、偏財運翻身。先前低潮將結束，適合跨界嘗試、主動爭取。正緣桃花也逐漸浮現。
建議：做決策前宜多蒐集資訊，但勇敢出手。
幸運色：銀灰、孔雀藍。

蛇｜貴人合局，人氣翻紅月
運勢指數：★★★★★
申與巳六合，屬蛇者可說是8月人氣王。有望升職加薪或受人提攜，特別適合談合作、辦活動。感情上也有「桃花進帳」。
建議：積極表現自己，機會只留給有準備的人。
幸運色：米白、紅棕。

馬｜火金交戰，需防健康破財
運勢指數：★☆☆☆☆
金耗火，壓力與情緒波動大。本月注意過勞與突發支出，感情上易有誤會或疏離感。
建議：不宜做大決策，多聽少說為上策。
幸運色：米黃、深藍。

羊｜穩中求進，情感升溫
運勢指數：★★★☆☆
雖未與庚申月有明顯沖合，但金剋木之象讓壓力不小。不過貴人星微弱浮現，有助情感、家庭修復。
建議：職場需堅守原則，勿因短利誤判形勢。
幸運色：粉色、酒紅。

猴｜申申自刑，壓力與機會並存
運勢指數：★★☆☆☆
本命月遇自刑格局，易有焦慮與人際壓力。小心對上關係、合約誤解或公眾形象受損。財運一般，感情起伏。
建議：忍耐為上，聚焦在自我提升。
幸運色：銀色、墨黑。

雞｜得勢之月，升遷有望
運勢指數：★★★★☆
金旺為助力，屬雞者本月整體運氣不俗。特別利於正財與升遷，感情方面也有機會開展穩定關係。
建議：行動力與細節兼顧，成績可期。
幸運色：駝色、寶藍。

狗｜低調是福，守成為佳
運勢指數：★★☆☆☆
本月與金氣不合，易感到疲憊，建議守成不求新，避免捲入口舌糾紛。感情上需多體諒對方壓力。
建議：拒當情緒發洩桶，保持自我空間。
幸運色：暖灰、米杏。

豬｜申害亥，身心都要顧
運勢指數：★☆☆☆☆
庚申與豬為害關係，易有小人、破財、身體不適。務必避免借貸、合夥與賭博行為。感情上不宜躁進。
建議：謹慎理財，遠離是非圈。
幸運色：淡藍、杏色。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

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