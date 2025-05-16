　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

▲▼睡眠,戀人,氣味,衣服,褪黑激素,研究。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲研究顯示，戀人的氣味能有效改善睡眠品質，帶來更深沉、安穩的休息。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你最近睡得好嗎？睡不好總是讓人又累氣色又差，想提升睡眠品質有方法！國外網站根據不列顛哥倫比亞大學（UBC）於2020年進行的一項研究，發現戀人身上的氣味可以顯著改善睡眠品質。這項研究發現，光是與伴侶的氣味接觸，就能提高睡眠效率，並幫助參與者獲得更高品質的休息。

來自UBC心理學系的研究首席作者Marlise Hofer指出：「我們的研究顯示，單純在睡覺時接觸到伴侶的氣味，即能顯著改善睡眠效率。參與者的平均睡眠效率提升了超過2％。」她補充表示，這個效果類似於服用褪黑激素等常見的助眠補充品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，2022年美國在助眠產品上的支出達到675.1億美元，這使得尋找更自然、健康的改善睡眠方式顯得特別重要，尤其是考量到市面上許多助眠產品可能無效，甚至會帶來副作用；這項研究的結果對於現今市場上日益增長的助眠產品需求提供了有益的參考角度。

在這項研究中，共有155名參與者，研究人員給每位參與者提供了兩件外觀相同的T恤作為枕頭套，其中一件是由參與者的伴侶穿過並保存其氣味，另一件則是乾淨的或由陌生人穿過。參與者並未事先知道哪一件是伴侶穿過的T恤。參與者在接下來的兩晚分別使用兩件T恤進行睡眠，並透過問卷調查和睡眠監測手錶記錄他們的睡眠品質。

結果顯示，當參與者認為自己睡在伴侶的氣味中時，他們的睡眠品質普遍較好，翻身次數較少。即便有些參與者未能察覺自己睡的是哪一件T恤，研究數據仍顯示，當暴露於伴侶的氣味時，他們的客觀睡眠品質也有所改善。

研究的資深作者、UBC心理學系副教授Frances Chen指出：「最令人驚訝的是，戀人的氣味竟能在我們無意識的情況下改善睡眠品質。」他補充說，這表明戀人間的身體接觸和氣味能帶來安全感，並減少壓力，進而有助於提升睡眠品質。

這項研究不僅顯示了戀人氣味對睡眠品質的正面影響，也為改善睡眠提供了更多自然的選擇。Hofer表示，未來的研究可能會探索更多簡單有效的改善睡眠的方法，「例如，下次出差或旅行時，帶上伴侶的T恤來改善睡眠。」而對於戀愛中的人來說，當兩人分開睡覺時，不妨試著抱著對方穿過的T恤，這個小舉動能幫助你睡得更好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「反廢死」公投案通過　8/23將投票
快訊／北市警酒駕！　遭自己人當場揪出
快訊／「反廢死」公投！　表決54：48通過
國光自撞釀31傷！初判原因曝　開15分鐘就出事
手機電池超快沒電？「3功能」是耗電大戶
北市府2月就遞世壯運邀請函　賴清德失同台黃仁勳良機
全聯飲料整箱16元　「每瓶不到1元」限時搶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

網購堆紙箱、陽台花園「牠」最愛　6大住家特徵容易引來小強上門

業力迴力鏢！10男星閃兵「他點破致命傷」：以為有錢高人一等

捷運坐錯站！她曝「1服務超實用」不會扣錢　千人驚：第一次知道

第一次約會防備心最重的三個星座！猜猜看哪個星座上榜

2025年「太陰星化忌」超凶！命理師示警：這類產業將被淘汰

台鐵南迴線電車線斷落「9列車延誤」　誤點逾45分全額退費

華信引擎蓋板起飛後「隨風飛」！前機師曝恐怖後果

中正大學研究發現女性運動後吃巧克力「心血管壓力大幅降低」

公路局初判「國光客運駕駛未注意路況」自撞　開車15分鐘就出事

開車暴衝「撞日本小學生」釀4傷肇逃！　車主身分曝：是中國人

輝達落腳北士科？北市局處竟不知情　簡舒培批：恐把市民當盤子

全球首賣！新款「PP塑崩打卡褲」　5／17東森購物34台登場

翁倩玉睽違47年再拍台片！　同框陳意涵、鍾欣凌、安心亞「重磅卡司曝光」

等黃仁勳開金口　專家：核電翻身全看產業領袖一句話

「反廢死」公投通過823將投票！　吳宗憲：用更大的民主來解決

物流車門沒關好「包裹掉路上」　警民協力找到粗心運將急領回

Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

蕭美琴因黃仁勳才出席世壯運？　陳宥丞：總統府、北市各有盤算

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

生活熱門新聞

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

球星教練傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

館長廣告「致敬大罷免」　網：沒要你超越

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

韓女團一戰封神！　5秒「前傾影片」能看3小時

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

「日本浴場拍照」被砲轟　台女道歉

國防部「若查這群人」　郭正亮爆好幾千人：監獄不夠關

更多熱門

相關新聞

研究曝多吃植物類蛋白質老得慢

研究曝多吃植物類蛋白質老得慢

大家不再只關心吃飽，更在意吃得健康、吃得長壽，傳統印象中的「蛋白質＝肉類」觀念，正在被悄悄顛覆，越來越多營養師、KOL與醫師開始提倡，植物性蛋白質才是真正抗老、保健康的關鍵，社群上甚至出現「改吃植物性蛋白質後精神變好」話題，吃植物性蛋白質真的有這麼神？醫界與科學研究已經給出答案。

營養師教兩分鐘破解聞到就想吃

營養師教兩分鐘破解聞到就想吃

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

狗狗無辜臉真的知錯？專家說你被騙好久！

10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

10大心法打造「持久經典衣櫃」聰明買愛地球

3個常見的「睡眠誤區」一次看

3個常見的「睡眠誤區」一次看

關鍵字：

睡眠戀人氣味衣服褪黑激素研究

讀者迴響

熱門新聞

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

獨／睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面