睡得更好原來有秘訣！研究發現你只需一件戀人的T恤

▲研究顯示，戀人的氣味能有效改善睡眠品質，帶來更深沉、安穩的休息。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你最近睡得好嗎？睡不好總是讓人又累氣色又差，想提升睡眠品質有方法！國外網站根據不列顛哥倫比亞大學（UBC）於2020年進行的一項研究，發現戀人身上的氣味可以顯著改善睡眠品質。這項研究發現，光是與伴侶的氣味接觸，就能提高睡眠效率，並幫助參與者獲得更高品質的休息。

來自UBC心理學系的研究首席作者Marlise Hofer指出：「我們的研究顯示，單純在睡覺時接觸到伴侶的氣味，即能顯著改善睡眠效率。參與者的平均睡眠效率提升了超過2％。」她補充表示，這個效果類似於服用褪黑激素等常見的助眠補充品。

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根據統計，2022年美國在助眠產品上的支出達到675.1億美元，這使得尋找更自然、健康的改善睡眠方式顯得特別重要，尤其是考量到市面上許多助眠產品可能無效，甚至會帶來副作用；這項研究的結果對於現今市場上日益增長的助眠產品需求提供了有益的參考角度。

在這項研究中，共有155名參與者，研究人員給每位參與者提供了兩件外觀相同的T恤作為枕頭套，其中一件是由參與者的伴侶穿過並保存其氣味，另一件則是乾淨的或由陌生人穿過。參與者並未事先知道哪一件是伴侶穿過的T恤。參與者在接下來的兩晚分別使用兩件T恤進行睡眠，並透過問卷調查和睡眠監測手錶記錄他們的睡眠品質。

結果顯示，當參與者認為自己睡在伴侶的氣味中時，他們的睡眠品質普遍較好，翻身次數較少。即便有些參與者未能察覺自己睡的是哪一件T恤，研究數據仍顯示，當暴露於伴侶的氣味時，他們的客觀睡眠品質也有所改善。

研究的資深作者、UBC心理學系副教授Frances Chen指出：「最令人驚訝的是，戀人的氣味竟能在我們無意識的情況下改善睡眠品質。」他補充說，這表明戀人間的身體接觸和氣味能帶來安全感，並減少壓力，進而有助於提升睡眠品質。

這項研究不僅顯示了戀人氣味對睡眠品質的正面影響，也為改善睡眠提供了更多自然的選擇。Hofer表示，未來的研究可能會探索更多簡單有效的改善睡眠的方法，「例如，下次出差或旅行時，帶上伴侶的T恤來改善睡眠。」而對於戀愛中的人來說，當兩人分開睡覺時，不妨試著抱著對方穿過的T恤，這個小舉動能幫助你睡得更好。