社會 社會焦點 保障人權

獨／山友拉繩手滑「跌落80米山谷」手骨折頭受傷　消防急救援

記者李陳信得／台中報導

一行14人登山團昨(21)日上午前往台中市和平區在梨山730林道回程時，一名女山友在林道11.8K高遶拉繩處時不慎摔落80公尺深的山谷，同團友人見狀立即打電話向警方求援。台中市消防局獲報後立即出動梨山消防隊警、義消及支援單位前往救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼一名女山友隨團攀登和平山區，在730林道11.8K處拉繩時不甚摔落80公尺山谷，搜救人員勇拉繩拖拉放式救援送醫。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市消防局在21日7時35分接獲民眾報案指出，現場一行14人登山團，曾姓女登山客(64歲)於730林道100公尺處跌落80公尺深山谷，勤指中心立即通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤，出動消防警備車、救護車各1輛、消防人員4名、梨山義消1人及支援單位4人(林保署台中分署-梨山工作站1人、太管處巡山員1人、保七第九大隊員警2人)，現場由梨山分隊李政信率隊前往救援。搜救人員於10時05分接觸傷患，意識清楚給予包紮固定，於11時09分抵達登山口，由梨山92車送往梨山衛生所就醫。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

梨山義消分隊長陳錫健表示，女登山客在下山途中於730林道11.8K高繞拉繩處，不甚手滑跌下山谷80公尺處，弟兄們馬上整裝，前往救援，接觸待救者後，發現傷者右手骨折，頭部有兩道撕裂傷，無法移動及行走。弟兄們用擔架拉繩，用推拉方式，將女山友拉上林道 ，用救護車送往梨山衛生所救治。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

關鍵字：

女山友，730林道，摔落山谷，救援，送醫

讀者迴響

