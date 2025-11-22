幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

▲北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

經過半年的來回紛擾，台北市政府與新光人壽終於在21日簽下合意解約協議，雙方預計下周進行地上權塗銷作業「一手交錢一手交地」，輝達進駐北士科也終於塵埃落定。有趣的是，在北市府與新壽交手過程中，意外讓外界知道，原來台北市還有不少土地可作商業開發使用，等於輝達變相帶起了新一波台北投資熱；據了解，當中又以松南營區最搶手，面積大、地塊完整，周邊又開發完善，引來不少廠商詢問。

北市府昨表示，下午與新光人壽今完成合意解約協議，雙方後續將共同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

台北市長蔣萬安今（22日）受訪表示，接下來會全力加速相關行政作業，讓輝達能順利落腳北士科，預計農曆年前簽約、明年中動工；而針對北士科周邊甚至台北市整體的AI產業鏈規劃，蔣說，一定會用更長遠眼光做整體規劃。

輝達要落腳台北市的過程中，北市府與新壽角力多時，市府為此點出不少備案土地要供輝達選擇。如今，輝達落腳北士科T17、18基地塵埃落定，這些過去被點名的土地熱度不減反增，也讓外界發現，原先認為開發已經趨近飽和的首都，竟還有這麼多可用的土地。

據了解，當時拋出的「備胎基地」包括松南營區以及北士科T12、洲美國小預定地等，都成為企業廠商探尋投資機會的標地，甚至連鄰近的社子島也吸引不少企業關注。

T12基地鄰近T17、T18，因牽涉私有地整合，因此當時未列為輝達首選。松南營區當時市府也有提供給輝達參考，周邊交通便利、發展相對完善，且面積達3.3公頃，若加上國產署持有土地，面積最大可達6.4公頃；這個優勢也讓松南營區一時間成為熱門標地，吸引不少廠商的興趣。

知情人士說，輝達進駐北士科後，不僅吸引相關產業的廠商進駐該園區，有望打造旗艦級的AI產業園區。另一方面，在過去半年北市府、新壽為了輝達「喬地」過程中激起的漣漪，也會讓未來台北市的招商工作，變得非常熱鬧。

▲民生社區松南營區。（圖／翻攝Google Map）