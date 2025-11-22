　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

▲▼輝達相中北士科T17、18基地作為海外總部選址，但與北市府、新光人壽的協商卡關。台北市政府提供北士科T12基地作為備案選擇，希望把輝達海外總部留在台北市。圖為北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

經過半年的來回紛擾，台北市政府與新光人壽終於在21日簽下合意解約協議，雙方預計下周進行地上權塗銷作業「一手交錢一手交地」，輝達進駐北士科也終於塵埃落定。有趣的是，在北市府與新壽交手過程中，意外讓外界知道，原來台北市還有不少土地可作商業開發使用，等於輝達變相帶起了新一波台北投資熱；據了解，當中又以松南營區最搶手，面積大、地塊完整，周邊又開發完善，引來不少廠商詢問。

北市府昨表示，下午與新光人壽今完成合意解約協議，雙方後續將共同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

台北市長蔣萬安今（22日）受訪表示，接下來會全力加速相關行政作業，讓輝達能順利落腳北士科，預計農曆年前簽約、明年中動工；而針對北士科周邊甚至台北市整體的AI產業鏈規劃，蔣說，一定會用更長遠眼光做整體規劃。

輝達要落腳台北市的過程中，北市府與新壽角力多時，市府為此點出不少備案土地要供輝達選擇。如今，輝達落腳北士科T17、18基地塵埃落定，這些過去被點名的土地熱度不減反增，也讓外界發現，原先認為開發已經趨近飽和的首都，竟還有這麼多可用的土地。

據了解，當時拋出的「備胎基地」包括松南營區以及北士科T12、洲美國小預定地等，都成為企業廠商探尋投資機會的標地，甚至連鄰近的社子島也吸引不少企業關注。

T12基地鄰近T17、T18，因牽涉私有地整合，因此當時未列為輝達首選。松南營區當時市府也有提供給輝達參考，周邊交通便利、發展相對完善，且面積達3.3公頃，若加上國產署持有土地，面積最大可達6.4公頃；這個優勢也讓松南營區一時間成為熱門標地，吸引不少廠商的興趣。

知情人士說，輝達進駐北士科後，不僅吸引相關產業的廠商進駐該園區，有望打造旗艦級的AI產業園區。另一方面，在過去半年北市府、新壽為了輝達「喬地」過程中激起的漣漪，也會讓未來台北市的招商工作，變得非常熱鬧。

▲▼民生社區松南營區。（圖／翻攝Google Map）

▲民生社區松南營區。（圖／翻攝Google Map）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 2 2395 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
石虎被路殺！　血肉模糊超慘畫面曝
陸多家郵輪「秒改行程」去南韓！　陸客：去日本是賣國
19歲騎士「摔進BMW車底」　傷重不治
快訊／新北男鐵棍隨機攻擊！　無辜夫妻受傷
泰監獄「女模直送」細節曝光！　隱藏密室成VIP專屬炮房
遭鋸齒刀割喉！她全身赤裸衝超商　恐怖情人下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她批背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

李四川民調領先參選新北蓄勢待發　黃國昌：盼有機會跟川伯請益

藍白主席高峰會宣示合作　盧秀燕：相信為國家帶來新契機

藍白推陸配保有國籍也能參政　王定宇：要當公職就先放棄雙重國籍

俄稱「台灣是中國的一部分」　外交部：貶損我國主權的謬論

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她批背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

幕後／輝達落地掀台北投資熱！「備胎地」吸廠商熱議　這塊地最搶手

柯文哲仍面對司法追殺　黃國昌曝言詞辯論將「忠實反映給人民」

財劃法會前會內幕曝！韓國瑜提等政院版一起討論　傅崐萁拒採納

李四川民調領先參選新北蓄勢待發　黃國昌：盼有機會跟川伯請益

藍白主席高峰會宣示合作　盧秀燕：相信為國家帶來新契機

藍白推陸配保有國籍也能參政　王定宇：要當公職就先放棄雙重國籍

俄稱「台灣是中國的一部分」　外交部：貶損我國主權的謬論

復出選桃園市長？　鄭文燦打臉吳子嘉：沒有任何選舉規劃

乘客車廂抽菸！台鐵車長怒廣播「請當個人別當畜牲」　網讚英雄

新亭洞連續殺人破了！「賤兔案非同一犯人」仍為懸案　《信號》曾翻拍

胃炎用藥「溶離試驗不合格」恐影響藥效　回收145萬顆

在愛情中迷失自己？3個秘訣改善戀愛腦　避免不健康依賴

彰化又有石虎被路殺！叼鼠過馬路被撞死　血肉模糊畫面超慘

國民黨赴中喊「兩岸都是堂堂正正的中國人」　她批背離多數民意

被問李四川若贏初選戰新北　侯友宜：一定支持黨提名的候選人

閨蜜尪撂重話「Sandy不是很OK」！揭3導火線：有毛病 被討厭真相曝

邀朋友摩鐵開趴慶生！麻吉沒來警察先到　身上一堆毒品壽星慘了

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

政治熱門新聞

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

不甩中國紅色通緝！沈伯洋現身國際刑事法院

分析「綠營唯一主軸破壞藍白合」　作家預言2028大選最終結局

外媒爆台赴美投資4000億美元降關稅　經貿辦：持續確認協商內容

麻豆的周子瑜回來表演了！　賴清德：巨星來台演出代表台灣經濟進步

半夜遛鳥！　北市議員爆北市南港公園淪天體營勝地

中國、吉爾吉斯聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部轟：屈從威權

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過

匯流民調／2026新北選戰李四川領先蘇巧慧10百分點　黃國昌仇恨值高

藍白聯手恢復「公投綁大選」　官員：恐讓公投無法理性討論

藍白修地制法將年增1.8億人事費　內政部：恐排擠地方預算

快訊／輝達落地大進展！　北市府與新壽完成合意解約協議

政院版財劃法出爐　民眾黨嗆：送來立院時將退回

更多熱門

相關新聞

他喝爛醉掰彎警車天線　警界蔣萬安出手制伏

他喝爛醉掰彎警車天線　警界蔣萬安出手制伏

北市警局大安分局在執行擴大臨檢勤務，將車子停放在北市忠孝東路四段上，但是一名酒醉男子，竟然對著警車咆哮，甚至還動手將警車上的天線「掰彎」，兩名警員見狀立刻上前攔阻，結果又遭對方出手毆打，最後失態男子被警方當場控制並帶回派出所偵辦，其中一名壓制的警員還神似台北市長蔣萬安。

農曆年前與輝達簽約、明年中動工　蔣萬安：全力加速行政作業

農曆年前與輝達簽約、明年中動工　蔣萬安：全力加速行政作業

北市府下周與新壽「一手交錢一手拿地」　目標農曆年前與輝達簽約

北市府下周與新壽「一手交錢一手拿地」　目標農曆年前與輝達簽約

快訊／新壽董事會通過！　北士科T17、T18地上權與北市府合意解約

快訊／新壽董事會通過！　北士科T17、T18地上權與北市府合意解約

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

快訊／量身打造！「李四川條款」修法三讀通過　北市保三席副市長

關鍵字：

北士科台北市蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

范姜彥豐「整天打電動」！

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

高雄人妻劈2小王！喊：高潮好幾回　老公見「軟腳了」崩潰

輝達「全村的希望」壓力山大！　黃仁勳吐怨言

大苑子遭炎上認錯了！董事長親赴南投道歉

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

更多

最夯影音

更多
中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面