買365元鹹酥雞被念！　網列24條「羅漢腳拜金女條件」超傻眼

近日一位女網友發文抱怨，因跟男友點了365元鹹酥雞被念是「拜金女」，引起不少網友討論，甚至還有人列出「羅漢腳心中的拜金女條件」，結果不少人都發現自己超拜金。

女網友在Dcard上發文「點了$365鹹酥雞被嫌貴」，指出她下班順路買了炸物，男友主動答應出錢並點菜，結果兩大盒365元的鹹酥雞被嫌貴，還被指控「奢侈」。這些爭議讓網友紛紛重新審視「拜金女」的定義。

對於這話題有網友條列出「羅漢腳心中的拜金女行為」，包括：

●沒有買1送1就喝星巴克。

●沒有用折價券就搭Uber。

●1天用超過2片日用衛生棉，白天用夜用衛生棉。

●吃摩斯漢堡。

●迴轉壽司吃超過300元。

●吃滷肉飯25元不會飽。

●吃85度C的切片黑森林蛋糕。

●用洗碗機。

●吃飯沒AA。

●做美甲。

●飲料點中杯。

●洗髮精用到最後沒有加水。

●跑咖啡廳。

●鹽酥雞兩人份點365元。

●衛生紙用舒潔四層衛生紙。

●不管店內價差，奢侈叫外送。

●買沒打折的巧克力／全家霜淇淋。

●喝35元礦泉水。

●拉麵只買自己的。

●訂閱單人Netflix，不用家庭方案。

●電影都假日看，不看平日6折的。

●看演唱會追星

●貢丸湯一碗30，有5顆貢丸，兩人一碗多吃 一顆的人要A6元

●買統一肉骨茶泡麵，不喝湯

結果這些標準讓許多網友看傻，紛紛表示「經評量後我發現我也是拜金女耶，怎麼辦」、「完了完了，我訂apple one、ChatGPT、X、YouTube，還有eSIM，只有apple one有在用，我肯定是敗家子」「對不起我拜金，拜託遠離我」、「好好笑我自己鹹酥雞就可以點超過250了」、「跑咖之後，發現原價星巴克其實很便宜」。