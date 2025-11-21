　
地方 地方焦點

華泰名品城10週年　陳炯福：創造歡樂所在成就企業價值

▲華泰名品城10週年

▲華泰名品城10週年暨聖誕村啟動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於高鐵桃園站附近的「華泰名品城」，21日舉行歡慶10週年暨聖誕村啟動。華泰大飯店集團執行長陳炯福表示，10年來，看到很多家人來這裡聚餐、小朋友在這裡玩樂，年輕人在這裡約會，這些歡樂甜蜜的畫面，才是華泰名品城的價值所在；感謝相關單位及華泰名品城週邊企業，大家一起走過許多高低起伏，一起打拚經濟發展與創造美好回憶。

交通部鐵道局長楊正君表示，華泰名品城10年，吸引許多國內外旅客前來，是高鐵帶動青埔地區發展是軌道經濟典範案例，未來鐵道局也將持續與市府合作，強化站區整體發展，進一步活絡青埔商圈。

▲華泰名品城10週年

▲▼華泰名品城聖誕樹。（圖／記者楊淑媛攝）

▲華泰名品城10週年

市長張善政表示，青埔地區因高鐵桃園站設置，吸引華泰名品城等知名企業投資，帶動周邊產業、建設與商業聚落蓬勃發展，是國內軌道經濟發展重要成功案例。市府將借鏡高鐵桃園站成功經驗，與各單位攜手推動桃園捷運、鐵路地下化沿線發展，以「青埔模式」形塑桃園軌道經濟新亮點。

經發局指出，青埔地區緊鄰桃園國際機場，並結合高鐵桃園站及機場捷運等重大建設，已逐步形成北臺灣國際生活圈。本次聖誕村活動融合購物、餐飲、娛樂與沉浸式節慶體驗，打造桃園最大聖誕樹、節慶市集與多元活動，營造互動樂趣與濃厚節慶氛圍。

包括桃園市議會副議長李曉鐘、市議員黃崇真、黃瓊慧、交通部鐵道局長楊正君、市府經發局長張誠、桃捷公司副總經理陳定漢、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、中壢區長李日強、華泰名品城董事長梁曙凡及總經理劉亭君等均一同出席活動。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄市政府宣布提告陳菁徽！
國1死亡車禍！男拋飛邊坡慘死
台語女歌手胃癌術後變植物人死亡！　家屬控醫療過失

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

華泰名品城10週年陳炯福創造歡樂企業價值

