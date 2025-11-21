台語女歌手胃癌術後變植物人！臥床285天身亡　家屬控醫療過失

▲台語女歌手病逝，家屬控嘉基未揭露風險、術後監測不周。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

藝名石琇惠、74歲的王姓婦人因胃癌一期去年11月在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD），未料術後隔日出現呼吸困難，5天後更在家屬面前翻白眼斷氣，救回後成為植物人，在加護病房躺了285天，今年8月30日離世。王婦的女兒質疑執刀醫師在術前未揭露「重症肌無力患者」的風險、術後監測不周，並到嘉義地檢署控告過失致死，全案進入司法程序。

家屬指出，王婦本身罹患重症肌無力，去年11月在周姓醫師建議下進行胃癌一期手術，卻在隔天突然呼吸困難，5天後於家屬眼前心跳停止，從鬼門關救回後卻成了植物人。

她控訴院方處置消極，甚至只回應「有意見走正常管道申訴」，讓家屬深受打擊。過去285天的加護病房畫面令她愧疚不已，「如果能重來，絕對不會做那個決定」。

對家屬指控，嘉基強調，王婦術前已經由麻醉團隊審慎評估，術後初期恢復良好。住院期間曾出現呼吸喘不適，醫院已立即會診並積極治療，症狀一度改善。

直到去年11月17日晚間王婦突發呼吸窘迫，院方立即啟動急救系統並轉入加護病房，由整合團隊持續救治。院方表示，王婦呼吸衰竭並非因手術或重症肌無力風險所致，醫療團隊自始依法遵循專業常規。

嘉基另指出，自去年12月起多次建議家屬讓病人轉往一般病房或後續養護機構照護，但均遭拒絕；直到今年8月6日家屬才同意安排轉護理機構，原訂9月2日出院銜接，但王婦於8月18日病情急轉直下，最終於8月30日離世，院方感到相當遺憾。