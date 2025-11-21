　
社會 社會焦點 保障人權

台語女歌手胃癌術後變植物人！臥床285天身亡　家屬控醫療過失

▲▼嘉義基督教醫院外觀。（圖／翻攝Google Maps）

▲台語女歌手病逝，家屬控嘉基未揭露風險、術後監測不周。（圖／翻攝Google Maps）

記者柯振中／綜合報導

藝名石琇惠、74歲的王姓婦人因胃癌一期去年11月在嘉義基督教醫院接受胃黏膜剝離術（ESD），未料術後隔日出現呼吸困難，5天後更在家屬面前翻白眼斷氣，救回後成為植物人，在加護病房躺了285天，今年8月30日離世。王婦的女兒質疑執刀醫師在術前未揭露「重症肌無力患者」的風險、術後監測不周，並到嘉義地檢署控告過失致死，全案進入司法程序。

家屬指出，王婦本身罹患重症肌無力，去年11月在周姓醫師建議下進行胃癌一期手術，卻在隔天突然呼吸困難，5天後於家屬眼前心跳停止，從鬼門關救回後卻成了植物人。

她控訴院方處置消極，甚至只回應「有意見走正常管道申訴」，讓家屬深受打擊。過去285天的加護病房畫面令她愧疚不已，「如果能重來，絕對不會做那個決定」。

對家屬指控，嘉基強調，王婦術前已經由麻醉團隊審慎評估，術後初期恢復良好。住院期間曾出現呼吸喘不適，醫院已立即會診並積極治療，症狀一度改善。

直到去年11月17日晚間王婦突發呼吸窘迫，院方立即啟動急救系統並轉入加護病房，由整合團隊持續救治。院方表示，王婦呼吸衰竭並非因手術或重症肌無力風險所致，醫療團隊自始依法遵循專業常規。

嘉基另指出，自去年12月起多次建議家屬讓病人轉往一般病房或後續養護機構照護，但均遭拒絕；直到今年8月6日家屬才同意安排轉護理機構，原訂9月2日出院銜接，但王婦於8月18日病情急轉直下，最終於8月30日離世，院方感到相當遺憾。

11/19 全台詐欺最新數據

458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」

10歲陸男術後「消化系統被無故切除」

山東菏澤一名12歲男童小燁（化名），原本活潑健康，卻因10歲的一場意外與一次手術，從此改變了一生。這名孩子在校園被同學撞傷肚子後，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，手術中卻被切除了胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子的母親崩潰表示，如今兒子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。

33歲女重症肌無力「怕鋸開胸骨」　長庚用3cm切口解救

33歲女重症肌無力「怕鋸開胸骨」　長庚用3cm切口解救

設計師罹「重症肌無力」眼睛閉不上

設計師罹「重症肌無力」眼睛閉不上

重症肌無力讓她「抬不起頭」2招助改善

重症肌無力讓她「抬不起頭」2招助改善

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸險死

起底惡劣醫美丁斌煌！男陰莖植入慘送命　女豐胸險死

台語歌手醫療過失嘉義基督教重症肌無力胃癌手術

