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重症肌無力讓「抬不起頭」　血漿置換術+切除胸腺助改善

▲南投醫院以血漿置換術搭配胸腺切除，助重症肌無力患者改善。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲左起南投醫院神經內科醫師鄭耕兆、陳姓患者、胸腔外科醫師謝志明。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

52歲的鹿谷鄉陳姓婦女約5年前開始出現左眼皮下垂、手腳無力、說話含糊不清等症狀，就醫經神經內科醫師診斷為「重症肌無力」，起初可以口服藥物控制病情，但日前惡化為走路需人攙扶、藥丸吞不下等吞嚥困難症狀，且因頸部肌肉無力、幾乎無法抬頭。

衛福部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆說明，重症肌無力是自體免疫疾病，與神經肌肉傳導出現異常有關，病患可能出現眼瞼下垂、複視或視力模糊，肢體、頸部、吞嚥甚至呼吸等肌肉無力症狀，主要會依據臨床症狀安排治療，並使用乙醯膽鹼抑制劑(俗稱大力丸)、類固醇、免疫抑制劑等藥物。

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▲南投醫院以血漿置換術搭配胸腺切除，助重症肌無力患者改善。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲血漿置換術治療示意圖，非文中病人。

不過當急性症狀惡化且對藥物效果不佳時，則考慮進行血漿置換術(俗稱洗血)進行緊急治療，亦可考慮接受胸腺切除手術，減少自體抗體攻擊、達到長期緩和症狀的功效；陳女於住院後接受高劑量類固醇治療，後續偕同腎臟科醫師進行血漿置換術治療，並且由胸腔外科醫師謝志明進行胸腺切除術後，症狀大幅改善、恢復良好。

謝志明表示，胸腺在兒童及青少年時期是重要的內分泌及免疫器官，並隨年齡增長而漸漸退化萎縮、被脂肪組織取代；當藥物無法控制症狀時，將胸腺腫瘤或是胸腺切除，有機會達到改善的效果，因此近年成為治療選擇之一。

陳女回想近年來症狀起起伏伏，常感覺像電池沒電的娃娃，突然會洩氣無力，還被誤解是否罹患憂鬱症，卻連反駁對方的力氣都沒有，感謝醫療團隊的診斷及治療讓她找回力量；院方提醒，重症肌無力患者需隨症狀改變以調整治療計畫，因此需應定期返診追蹤，避免症狀急性惡化造成生命危害，維持良好生活品質。

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