詐團拘禁成員施暴！「控車」監禁帳戶提供者　雲檢偵結起訴7人

▲詐騙集團拘禁集團成員施暴，並「控車」監禁人頭帳戶提供者。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

49歲郭男為首的詐騙集團，疑似將涉嫌「黑吃黑」詐騙集團成員，自桃園市押往北港鎮某生技公司內拘禁，檢警調查後全案偵結起訴7人，經多次執行拘提、搜索查緝，發現該詐騙集團並以「控車」方式，監禁提供金融帳戶者，陸續向雲林地方法院聲請羈押郭男等4人獲准，其餘3名被告交保，警方並在上開生技公司內，扣得海洛因、安非他命、依託咪酯及施用毒品器具，及供犯罪使用之棒球棍、束帶、空氣槍犯罪工具。

經查，49歲郭男為首的詐騙集團，因懷疑集團成員34歲劉男、54歲林男有侵占部分集團詐欺款項，遂於114年4月26日晚間，夥同44歲陳男等人駕駛自小客車，將劉、林2人自桃園市強押至雲林縣北港鎮某生技公司拘禁，期間以束帶將2人綑綁，並徒手或持棍棒進行毆打，直至同年月28日晚間，見林傷勢嚴重，始陸續將其2人釋放。

該集團並以5至15萬元高薪利誘莊、廖、洪人，由莊擔任某公司人頭負責人，並提供該公司所申辦多個金融帳戶；廖、洪則提供個人資料詐騙集團使用，之後，再將莊、廖、洪送至北港鎮生技公司監禁，進行「控車」。

該詐騙集團即以「假投資」對鄭姓、劉姓及黃姓等3名被害人施用詐術，渠等受騙後，自114年6月3日起，陸續將款項匯至莊擔任人頭負責人之公司帳戶，復由多個帳戶層層轉匯，將總計2400萬元之詐欺所得兌換成美金再匯款至智利之銀行等處，以掩飾及遮斷犯罪金流。