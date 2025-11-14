「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費

▲80歲老母親被判2年6個月，各界喊話總統能特赦。（圖／記者邱中岳翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名80歲劉姓母親照顧長期臥床的腦麻兒子長達50年，2023年她身心俱疲之下，以膠帶纏繞口鼻把兒子活活悶死，如今法官判處她2年6個月並建請總統特赦，案件上訴二審中。老婦在殺害兒子前，特別把1萬元紅包塞進嘴裡，在習俗來看，其實是讓祂帶著「陰間生活費」離開。

回顧這起悲劇，劉姓兒子疑因疫苗後遺症，導致重度腦性麻痺，領有身心障礙證明，從小臥床無法自理生活，已超過50個年頭，完全靠母親照料生活起居，直到母親年邁，家人才雇請外籍看護幫忙。

到了2023年4月間，老母親因新冠肺炎確診，一度被隔離在長庚醫院，老母親擔心兒子狀況，急著要出院，因疫情管制鬆綁，終於可以回家自主隔離後，又見到兒子也確診，反覆發燒難受，開始覺得心力交瘁，想到自己年事已高，若先離世，病兒會成為其他親人的負擔。

老母親為此煎熬多日沒睡，決定先送兒子一程，2023年5月11日下午，先到住家附近油漆行，買了1捆膠帶，隔天早上7點多，趁外籍看護盥洗的空檔，進入兒子的房間，並將門反鎖。

老母親先拿出準備好的1萬元紅包，塞進兒子嘴裡，希望兒子「好上路」，再以手巾摀住兒子口鼻後，用膠帶層層纏繞口鼻，接著就呆坐在一旁，此時外籍看護發現老母親不見了，兒子門又反鎖，跑到外面從陽台窗戶看到，老母親在房內痛哭。

事實上，杜俊謙律師提到，這位老母親動手前，曾和兒子說「媽媽送你去媽祖那邊比較快活」，隨後也想自我了斷，但因為看到兒子死亡畫面太震撼，情緒崩潰之下，只能不斷哭泣並嚇得自首。

杜俊謙律師也說，老母親已經不想為她自己辯解，認為要判什麼刑都可以，死刑也可以，讓杜俊謙感到十分心疼，她確實違法了，可是其實她的良心給她的懲罰已經非常大。

對於劉婦特別將1萬元紅包放入兒子口中的舉動，生命規劃師黃嘉誠曾在臉書指出，往生者嘴裡會含著一些東西，像是小珠子、銅錢或其他貴重物品，其實是有背後含意的。

黃嘉誠說，以「傳統殯葬習俗」來說，古人認為，一個人過世後會通往另一個空間，與活人空間是相同的，也需要花錢吃飯，因此嘴裡被塞的東西「等於燒紙錢」，讓往生者在陰間有需要時，起碼身上有個值錢的物品。當然這也是代表對逝者的一種祝福，希望他們在另一個世界也能過著富裕的生活。

若以科學角度來看，黃嘉誠表示，考古學者研究發現，避免長時間未下葬，會導致臉部下陷的狀態，家屬擔心往生者會不美觀地離去，所以一般家屬會在往生者口中塞一些東西，讓去世家人的臉部看起來更加飽滿。