上班族繳稅「普發1萬卻全民領」她喊不公平！一票不挺：也不用優越

▲原PO內心不平衡。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

每個人對「普發一萬」的想法不太一樣，近日就有一名女網友直言，自己身為單身、沒有小孩、認真工作的上班族，對於賺的錢要被政府徵收走，然後現在退稅於民卻是全民都能領，感到不公平，好像是辛苦工作，卻要幫忙養不努力的人。貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「我真覺得普發1萬很不公平」為題發文表示，報稅對於單身、沒小孩、每天辛苦工作的人來說，真的很不友善，因為沒有所謂的合併報稅，也沒小孩可以扶養，至於父母，則要兄弟姊妹輪流報。

原PO認為，她辛苦加班、努力賺錢，收入卻被政府強制徵收一部分，然後現在要退稅於民，卻是全民可以領，好像是辛苦工作，卻要幫忙養不努力的人，而且這些人還不會感謝自己，只會覺得那是政府發的錢、是應得的。

原PO越想越不平衡，他們在辛苦的時候，有些人在玩樂，如今卻可以一起享樂，實在不公平。她也說，能領這一萬雖然開心，但另個想法則是，人真的不用太認真工作，因為自己捨不得花，卻要被當「盤子」。

貼文曝光後，有網友則認為，「講一句實話，其實大部分的人領了的一萬都是上面20%左右的人分給其他80%，所以拿錢跟你沒有半點關係，別想太多，就當小確幸，心情會愉快很多」、「如果你是繳稅前20%的大戶，那很值得抱怨呀」、「跟企業相比，個人是可以繳多少稅？不知道為什麼網路上總有些繳很少稅的人在抱怨沒繳稅的人憑什麼領一萬。一樣都在白嫖企業，是也不用那麼優越」。

也有網友回應，「真的賺這麼多不會上來抱怨啦，當你走的馬路、所有公共建設都不用錢嗎」、「你繳的稅對你來說很多，但對國家來說真的沒多少，平均分下去，這一萬你可能連1元都占不到」、「社會福利本來就是這樣，況且國家為了提升生育率，本來就會對有小孩的家庭有更多的補助，但以目前養小孩的花費來說，就只是補貼而已」。