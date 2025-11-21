　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞周年慶祭出炸雞買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「繼光香香雞」歡慶52周年，11月27日起祭出限定8天「香香炸雞買1送1」優惠；另外，即日起還有「寄雞炸炸」活動，可享買10送2回饋。三商炸雞至12月3日前則推「炸雞桶買1送2」、「炸雞買3送3」等。

繼光香香雞11月27日至11月30日、12月4日至12月7日連2周的四五六日共8天，凡於門市買「香香炸雞（XL）」1份即贈送「香香炸雞（L）」兌換券1張；加價52元可再獲得海苔墨魚甜不辣1份。

優惠券兌換期限為12月8日至2026年1月4日，還可享加碼好康，加價99元直接升級為「經典2號餐（香香炸雞XL+蒜脆杏鮑菇」，現省16元；加價115元則可多吃「原味樂薯+海苔墨魚甜不辣」，直接再省20元。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲即日起全門市加碼享買10送2回饋優惠。

另外，迎接歲末年終，業者即日起也祭出「寄雞炸炸」回饋活動，加入會員並購買寄炸套票，即可獲得10+2張「香香炸雞L」票券，從購買日起1年內皆可使用，還可跨店取餐、轉贈親友；提醒主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞限時買1送1。（圖／業者提供）

三商炸雞全門市至12月3日前則祭出「買1送2」優惠，凡外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

三商i美食會員則有專屬優惠，至12月1日前凡於APP使用2點即可兌換優惠券，享外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶送6塊雞腿雙響桶、1瓶1.25公升可樂，會員價429元，開放兌換至12月3日。

【你可能也想看】

►速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／子瑜回家了！　上千粉絲暴動
水電工性侵人妻！　夫怒砸他家天公爐
台股重摔991點！　國安基金操盤人信心喊話「還在場內」
快訊／台版Jisoo詐158億！重判24年
墾丁觀光客人潮雪崩！恆春名店租金大降價
快訊／立院三讀恢復「公投綁大選」！　《公投法》修正案通過
犯22罪關11年　才假釋出獄就害死人
台美達成共識！　金融時報：台灣估投資4000億美元換關稅優惠

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

大全聯家電下殺多款「萬元有找」　Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

7-11限3天多項買2送2、全家買1送1　超商「周末優惠」懶人包

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

超商「黑五優惠」咖啡任9杯440元！紅豆湯、燒仙草「買1送1」

【廣編】福容大飯店年菜開賣「 10人桌菜 6,888元起」！攜正官庄推蔘雞湯伴手禮

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

大全聯家電下殺多款「萬元有找」　Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

沒有披風也閃亮！南山人壽家庭日致敬每位英雄　用健康與陪伴寫下守護篇章

好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

7-11限3天多項買2送2、全家買1送1　超商「周末優惠」懶人包

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣　海芙電音雙波成工作強度下的穩定解方

超商「黑五優惠」咖啡任9杯440元！紅豆湯、燒仙草「買1送1」

【廣編】福容大飯店年菜開賣「 10人桌菜 6,888元起」！攜正官庄推蔘雞湯伴手禮

AKMU宣布離開12年YG！　梁鉉錫大力支持：永遠是家人

狂歡整晚斷片昏睡「後面大塞車」警敲窗叫人　手握喪屍煙彈糗了

直擊／OPPO把FIND X9「鏡頭」搬到信義區！體驗旅拍神機爽拿好禮

金正恩變態砲決！姑丈屍體遭火烤「不留骨灰」　前大使曝心路歷程

最愛狗娃娃被搶走　阿金焦急「朋友去哪了」驚喜找回同長相弟弟

跳出你的健康節奏！三位人氣創作者接力「完膳舞」傳遞「不被糖控制」的生活態度

林智勝公益高球賽規模再創新高　盼名字發揮最大化幫助偏鄉孩童

強韌台灣計畫再奪特優！　台南市連年入選持續打造安全韌性城市

有官兵報案！烏日警打臉成功嶺　替代役男「偷車逃兵」要被辦了

台中氣爆「1分鐘調度4人」指揮交通　「大路癡主婦」義交奪金安獎

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

消費熱門新聞

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商周末優惠！7-11多項買2送2、全家買1送1

超商限時「買1送1」　零食、生活用品5折

好市多黑五11/24開跑　優惠品達500種

一口愛上挪威鮭魚與鯖魚！挪威以現代科技與永續理念換來高品質鮮味　每條魚都承載對自然的敬意

蔡淑臻自曝「不怕8K鏡頭」祕訣

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

外送備註「不加蔥」奪禁忌榜首！平台公布排行：台灣人最愛鍋貼

蝦皮購物推「全站大免運」　12月試行

直擊／民眾排3小時搶買「奶昔大哥毛毛包」　經典飲品睽違9年回歸

7-11烘焙新品第2件省10元　全家「沖泡純米粉」49元開吃

繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

大全聯家電下殺！Dyson吸塵器省6千、冰箱省1萬

AnD House藉蝦皮免運服務打開電商知名度

更多熱門

相關新聞

台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈

台北東區最美咖啡廳「勺日」全數熄燈

有台北東區最美咖啡廳美譽的「勺日」，8月才收掉「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，昨天再公告目前僅剩的一家、同時也是創始店「日好空間店」也要熄燈，12月15日為最後營業日，也宣告這個品牌正式結束。

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

「甜點界香奈兒」草莓季12/1登場

「甜點界香奈兒」草莓季12/1登場

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞買1送1三商炸雞

讀者迴響

熱門新聞

2台男東京街頭遭痛毆！5日男落網

郭台銘滿頭白髮站台　劉揚偉：沒有郭董就沒有鴻海

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

抗壓性最強的三大星座！

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

泰監獄「中國女模直送」淪性愛天堂！

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面