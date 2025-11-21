繼光香香雞「買1送1」只有8天　全新「寄雞」免費多吃2份

▲繼光香香雞周年慶祭出炸雞買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「繼光香香雞」歡慶52周年，11月27日起祭出限定8天「香香炸雞買1送1」優惠；另外，即日起還有「寄雞炸炸」活動，可享買10送2回饋。三商炸雞至12月3日前則推「炸雞桶買1送2」、「炸雞買3送3」等。

繼光香香雞11月27日至11月30日、12月4日至12月7日連2周的四五六日共8天，凡於門市買「香香炸雞（XL）」1份即贈送「香香炸雞（L）」兌換券1張；加價52元可再獲得海苔墨魚甜不辣1份。

優惠券兌換期限為12月8日至2026年1月4日，還可享加碼好康，加價99元直接升級為「經典2號餐（香香炸雞XL+蒜脆杏鮑菇」，現省16元；加價115元則可多吃「原味樂薯+海苔墨魚甜不辣」，直接再省20元。

▲即日起全門市加碼享買10送2回饋優惠。

另外，迎接歲末年終，業者即日起也祭出「寄雞炸炸」回饋活動，加入會員並購買寄炸套票，即可獲得10+2張「香香炸雞L」票券，從購買日起1年內皆可使用，還可跨店取餐、轉贈親友；提醒主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。

▲三商炸雞限時買1送1。（圖／業者提供）

三商炸雞全門市至12月3日前則祭出「買1送2」優惠，凡外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

三商i美食會員則有專屬優惠，至12月1日前凡於APP使用2點即可兌換優惠券，享外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶送6塊雞腿雙響桶、1瓶1.25公升可樂，會員價429元，開放兌換至12月3日。