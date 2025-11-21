　
民生消費

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡日開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡王11月限定「華堡日」登場，可享「雙堡下殺54折」，即日起至23日限時3天。另外，「21風味館（21PLUS）」今日則迎來品牌日，祭出6大限定優惠65折起。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲11月25日起加碼祭出感恩節雙人套餐優惠。

漢堡王即日起連3天祭出「雙層小華堡+小華堡特價139元」，較原價可享54折優惠；11月25日起至12月15日加碼推「感恩節雙人套餐」，可享2個漢堡（美式花生雙層脆雞堡、火烤雞腿培根堡、勁濃培根烤腿堡任選）+2份小份點心＋2杯中杯飲料，特價269元，提醒以上優惠不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店，各門市售完為止。

▲▼21風味館。（圖／業者提供）

▲21風味館今品牌日祭出6大限定優惠。

21風味館今日祭出限時1天「6大限定優惠」最低下殺65折，包括「21香草烤半價特價189元」、「21香草烤雞特價369元」、「香草烤雞腿特價89元」、「香草烤雞腿2隻170元」、「香脆炸雞2塊115元」、「香脆炸雞桶（5入）特價288元」，各門市數量有限、售完為止。

▲▼肯德基祭出限時2周「$49／$69超驚點」優惠。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基超驚點優惠可享指定品項組合下殺49元、69元。

肯德基至12月1日前則有「$49／$69超驚點」優惠，其中「$49超驚點」最低53折起，可享經典點心+飲品組合，推薦原味蛋撻+冰無糖綠茶，現省31元；4塊上校雞塊+七喜，現省33元；雙色轉轉QQ球+可樂則直接現省43元。

「$69超驚點」最低47折起，提供多款主餐組合，A區有咔啦脆雞、8塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡，B區則開放自由搭配雞汁飯、薯條、玉米濃湯、原味蛋撻、可樂，其中最超值優惠為「8塊上校雞塊+雞汁飯」，原價148元，現省79元，比買1送1更划算。

漢堡王限時3天「雙堡下殺54折」　21風味館今推6大優惠

