政院版財劃法「不滿意但可接受」　李四川籲財政部傾聽各方意見

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院昨提出政院版《財政收支劃分法》，喊話立法院儘速排審，但各縣市目前意見不一，牽動後續攻防。台北市副市長李四川（21日）說，現在各方都有批評跟意見，要呼籲財政部的莊部長可以傾聽意見，「那怎麼樣修，讓大家大概在不反對之下還是可以接受」。

李四川說，詳細狀況北市府相關局處還在研擬，在行政院也跟院長部長報告過，自己在2014年當行政院的秘書長，就《財劃法》開了好幾次的會議，要把這個《財劃法》修提出草案，說實在是不簡單。所以我昨天也跟院長跟部長講說，對於他們提出來的《財劃法》，說實在這個敢拿出來，那在行政院就是走出一大步。

李四川提到，當然各個縣市都有各個縣市不同的狀況，也有不同的立場。那當然像分配指標的農林漁牧，當然就會對大概屏東南部的狀況會有利；那又沒有把工業的產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見。

李四川說，所以昨天跟院長跟部長講，當初為什麼沒有辦法修正，最大的問題就是這個餅就這麼大，那原則上這個被切了、被拿了都不高興，拿的人也不高興，因為他會認為他拿得太少。

李四川指出，這個法案出來，還要經過立法院的審查，各個所有條文還有各縣市怎麼樣取得，也許各縣市沒有辦法這個滿意，但是都可以接受。所以現在各方的批評或意見，在這裡要呼籲財政部的莊部長可以傾聽意見，那怎麼樣修，讓大家大概在不反對之下還是可以接受。