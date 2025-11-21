分手有好結果！　李四川：新壽今開臨時董事會「最快下周解約」

▲台北市副市長李四川說下週可與新壽解約。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區T17、T18基地，目前障礙已陸續排除，台北市副市長李四川今（21日）說，北市府與新壽已針對解約條文達成共識，若雙方都對於文字沒意見，新壽預計下午會召開臨時董事會，這樣可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，「這件事情應該是有一個好的結果」。

李四川說，在台北設子公司當然是鼓勵輝達，因為輝達如果願意在台北市設一個子公司，在運作上或是往後對於公司的營運跟這個生產鏈，都對台北市或是對台灣在AI上有很大的幫助。

李四川說，所以當時也一直建議輝達是不是能在台北設立一個子公司，那他們也說會朝這個方向來做申請。原則上現在還沒有送出，他們應該會朝這個方向來辦。

而今天是北市府與新壽地上權解約的日子，新壽是否今天會召開臨時董事會？李四川說，昨天晚上已經跟新壽大概就裡面的這些條文，是不是可以採用公文的說明，昨天晚上雙方也取得到共識。有關文字大概會做部分的修正，早上新壽也來函正式公文，市府也正式回答。

李四川說，今天早上大家就那些文字在都發局跟地政局協商，如果沒有意見，大概他們（新壽）下午就會召開臨時董事會，這樣可能在下個禮拜就會簽訂解約協議書，所以這件事情應該是有一個好的結果。