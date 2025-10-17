　
    • 　
>
「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

記者鄺郁庭／綜合報導

台北時裝週SS26開幕大秀《Fashion, Action!》16日晚間於松山文創園區登場，今年主題是台劇x時尚。其中，因短劇短影音創作受矚目的「泰格與雪兒」獲邀出席看秀、共創社群內容，4位主要演員阿坤、77、魚仙和小魯以時尚私服現身盛會。

《ETtoday新聞雲》原創IP「泰格與雪兒」演員阿坤、77、魚仙、小魯受邀出席台北時裝週SS26 。（圖／記者黃克翔攝）

▲「泰格與雪兒」演員（左至右）阿坤、77、魚仙、小魯受邀出席台北時裝週SS26 。（圖／記者黃克翔攝）

《ETtoday新聞雲》原創IP「泰格與雪兒」短劇頻道，擅長飾演年輕人的愛情與職場真實故事迅速竄紅，2年內累積超過50萬名粉絲，每月都有破百萬人觀看影片，成為台劇創作者代表之一。

主要演員77、魚仙、阿坤和小魯外型亮眼、演技貼近生活，短劇總能引發年輕人共鳴。這次獲得台北時裝週邀請前往看秀，特地盛裝出席，替IP跨界寫下新的里程碑。

▲▼泰格與雪兒。（圖／攝影中心）

▲▼「泰格與雪兒」受邀出席時裝週。（圖／記者莊喬迪攝）

▲▼泰格與雪兒。（圖／攝影中心）

台北時裝週SS26開幕大秀辦在金鐘獎前夕，特別以戲劇角色為靈感打造時尚大秀，匯聚多位演員登台走秀，包括楊一展、鳳小岳、王可元、柯淑勤、連晨翔與白潤音等人，化身品牌故事中的角色，演繹出屬於台灣戲劇與時尚的雙重魅力。

值得注意的是，系列活動將持續至10月20日，除開幕秀外，還有11場品牌秀與《臺灣色感》時尚策展，邀請民眾親臨現場，感受屬於台灣的獨特時尚語言。

►泰格與雪兒IG帳號
►泰格與雪兒YouTube頻道

▼「泰格與雪兒」創作的短劇總能引發年輕人共鳴（圖／記者黃克翔攝）

《ETtoday新聞雲》原創IP「泰格與雪兒」演員阿坤、77、魚仙、小魯受邀出席台北時裝週SS26 。（圖／記者黃克翔攝）

陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

金鐘獎／安心亞性感登場！　白羽毛服「大秀深V曲線」閃耀紅毯

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

鳳小岳登台北時裝周走秀！

鳳小岳登台北時裝周走秀！

台北時裝週SS26開幕大秀《Fashion, Action!》昨17日晚於松山文創園區登場，在金鐘獎前夕，特別以戲劇角色為靈感打造時尚大秀，匯聚多位演員登台走秀，包括楊一展、鳳小岳、王可元、柯淑勤、連晨翔與白潤音等人，化身品牌故事中的角色，演繹出屬於台灣戲劇與時尚的雙重魅力。

MOMO「罕見露出」連發維密私照　百萬人朝聖

MOMO「罕見露出」連發維密私照　百萬人朝聖

「牙助二寶媽」遭盜照創帳號！報警遭回：問AI

「牙助二寶媽」遭盜照創帳號！報警遭回：問AI

丁海寅上身Dolce ＆ Gabbana

丁海寅上身Dolce ＆ Gabbana

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

美麗華《鏈鋸人》特別場吸千人夜排！4人跌落水池

時尚台北時裝週電影社群演員泰格與雪兒

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

