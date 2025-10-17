「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

記者鄺郁庭／綜合報導

台北時裝週SS26開幕大秀《Fashion, Action!》16日晚間於松山文創園區登場，今年主題是台劇x時尚。其中，因短劇短影音創作受矚目的「泰格與雪兒」獲邀出席看秀、共創社群內容，4位主要演員阿坤、77、魚仙和小魯以時尚私服現身盛會。

▲「泰格與雪兒」演員（左至右）阿坤、77、魚仙、小魯受邀出席台北時裝週SS26 。（圖／記者黃克翔攝）

《ETtoday新聞雲》原創IP「泰格與雪兒」短劇頻道，擅長飾演年輕人的愛情與職場真實故事迅速竄紅，2年內累積超過50萬名粉絲，每月都有破百萬人觀看影片，成為台劇創作者代表之一。

主要演員77、魚仙、阿坤和小魯外型亮眼、演技貼近生活，短劇總能引發年輕人共鳴。這次獲得台北時裝週邀請前往看秀，特地盛裝出席，替IP跨界寫下新的里程碑。

▲▼「泰格與雪兒」受邀出席時裝週。（圖／記者莊喬迪攝）

台北時裝週SS26開幕大秀辦在金鐘獎前夕，特別以戲劇角色為靈感打造時尚大秀，匯聚多位演員登台走秀，包括楊一展、鳳小岳、王可元、柯淑勤、連晨翔與白潤音等人，化身品牌故事中的角色，演繹出屬於台灣戲劇與時尚的雙重魅力。

值得注意的是，系列活動將持續至10月20日，除開幕秀外，還有11場品牌秀與《臺灣色感》時尚策展，邀請民眾親臨現場，感受屬於台灣的獨特時尚語言。

▼「泰格與雪兒」創作的短劇總能引發年輕人共鳴（圖／記者黃克翔攝）