　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

▲▼福島水產、日本水產、日本海鮮。日本福島縣相馬市漁市。（圖／路透）

▲中國再度禁止日本水產進口，但日本業者早已轉移市場，因此恐難對其造成影響。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中國因日本首相高市早苗在國會上提到「台灣有事」可能構成存亡危機事態，先是呼籲公民勿赴日，隨後宣布暫停進口日本水產品，同時喊停日本牛進口談判，企圖藉此施壓，也讓貿易議題升溫。不過，相較於2年前的突襲式禁令，這次日本水產業界反應相對冷靜，許多業者早就深刻意識到「中國風險」，因此分散市場「脫中國化」，開拓歐盟、美國以及東南亞等新通路。

中國政府19日再度中止進口日本水產品，但北海道扇貝業者反應出乎意料地平靜。因為自2023年8月全面禁輸後，業者積極開拓美國及東南亞市場，成功擺脫對中國的依賴，加上今年6月解禁後，北海道僅少數加工廠獲中方核准註冊。

噴火灣是北海道重要的扇貝產區，每年開春後進入捕撈旺季。中國禁止進口前，每年3至4月抱卵期的扇貝主要以冷凍原料貝形式大量外銷中國，撐起當地漁價。雖然禁止進口後漁價一度重挫，但去年漁季（2024年10月至2025年5月）因預期下季大減產，噴火灣扇貝價格反而飆漲。

對於中國再度喊停水產品進口，北海道漁會人士不以為意，直言「從中方故意不核准加工廠的註冊時，早就懷疑他們沒有真心重啟貿易的意思，這根本就是政治表演」。漁會人士強調，雖然長期而言中國仍是必要銷售管道之一，但「我們應該持續開拓其他國家市場，同時加強刺激國內消費需求」。

9月就已經完成日方登記註冊的噴火灣水產加工業者更是表達強烈不滿，抱怨「中方政策朝令夕改，把進口當作政治工具實在要不得」。該業者更直指「中國是不可靠的夥伴，只能當作選項之一，現階段風險太高，過度依賴中國只會拖累經營」。

根據《日本經濟新聞》報導，北海道噴火灣11月迎來本季第一批干貝，初次競標價格比去年同期高出近八成。雖然水溫升高、產量下滑是主因之一，但專家坦言，這也反映市場一度對重新出口中國抱有期待。不過如今禁令再度出現，讓剛點起的希望也瞬間被澆滅。

日中今年5月底對重啟水產貿易的必要條件達成共識，包括完成輻射檢驗等科學程序才能恢復出口。青森縣一間加工公司無奈說，「那些檢查究竟算什麼？水產品完全被當成外交工具來用」，也讓業者再次質疑與中國做生意的風險，對出口中國的不信任感持續升高。

儘管中國的日本水產品進口禁令來得突然，但是對業者的影響似乎也沒有預期的高。北海道東部的干貝產地早已經提前布局，導入自動剝殼機，降低對中國加工流程的依賴。

業者坦言，此次的禁令預料不會像2023年一樣，被打個措手不及，至少不會再出現大量滯銷或價格崩跌的慘況。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
458 2 1998 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本空房一個不留！　虎航宣布飛沖繩、石垣島777元起
快訊／祭重罰！　選秀狀元遭扣薪、禁賽1個月
快訊／不甩台股暴跌逾900點！　2檔亮燈漲停
鴻海、輝達合作電動車！　朝Level 4自動駕駛邁進
「破8.5萬連署」抵制aespa上紅白！　NHK：希望傳遞和
快訊／郭台銘現身！　滿頭白髮站台
快訊／喪屍輾死志工還落跑開毒趴！　遭羈押禁見
TWICE出發飛高雄了！　唯獨不見子瑜蹤跡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

公車司機怒抓77歲老翁衣領「暴力推下車」　動手畫面全被拍

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

川普喊判死刑！嗆民主黨議員「煽動叛國」　自家人也不挺

日23歲女「全裸倒浴室」　隔日亡！全身詭異瘀青　男友稱不知情

輝達先進AI晶片遭走私中國！美國逮捕4名嫌犯　曝收受400萬美元

台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

「知道我幾歲嗎」翁倩玉被撩笑開花　曝人生智慧：笑多一點，學習原諒

公車司機怒抓77歲老翁衣領「暴力推下車」　動手畫面全被拍

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

高市早苗不怕中國施壓！專家揭「3大反制手段」　水產品禁令沒在怕

川普喊判死刑！嗆民主黨議員「煽動叛國」　自家人也不挺

日23歲女「全裸倒浴室」　隔日亡！全身詭異瘀青　男友稱不知情

輝達先進AI晶片遭走私中國！美國逮捕4名嫌犯　曝收受400萬美元

台灣網美「吃霸王餐」畫面曝！　紐約餐廳無奈：坐5小時請不走

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

公車司機怒抓77歲老翁衣領「暴力推下車」　動手畫面全被拍

喊價「5天300萬」讓網紅躺平交易　「富貴版淫媒」私吞33萬遭起訴

恐怖畫面曝！西定國小前擦撞「騎士慘捲車底」　民眾合力抬車救人

邱垂正：陸鼓吹狂熱民族主義　積極對外擴張挑釁

第1次遇臨檢「太緊張沒停」　女騎士挨罰18萬元

普發1萬寫進「詐騙劇本」　民眾上當！戶頭80萬存款全被領光

藍啟動修法讓PRC國籍能當公職　鍾佳濱列規範：公職不能同時效忠他國

日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

快訊／國1「3大車連撞」！拖板車車頭撞爛凹陷　駕駛受困搶救中

力挺日本觀光　虎航飛沖繩、石垣島777元起

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

國際熱門新聞

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

台灣網美「紐約吃霸王餐」　畫面曝光

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

更多熱門

相關新聞

高市早苗不怕中國施壓　揭「3大反制手段」

高市早苗不怕中國施壓　揭「3大反制手段」

東京佳能國際戰略研究所（CIGS）研究主任山下一仁分析，日本握有三項具備實質效果的反制手段，可望在外交與貿易層面牽制中國。

日23歲女全裸倒浴室隔日亡！全身詭異瘀青

日23歲女全裸倒浴室隔日亡！全身詭異瘀青

北韓軍人越界！　韓軍隨即「鳴槍」趕退

北韓軍人越界！　韓軍隨即「鳴槍」趕退

上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

賴清德、林佳龍po壽司照　日網：台灣真朋友

關鍵字：

中國禁令日本水產北海道扇貝貿易衝突日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

韓國「三大ㄅㄧㄣ」全娶了頂級美女！

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面