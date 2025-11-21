日水產業者提前布局「脫中國」！　陸禁令影響小：早知他們不可靠

▲中國再度禁止日本水產進口，但日本業者早已轉移市場，因此恐難對其造成影響。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

中國因日本首相高市早苗在國會上提到「台灣有事」可能構成存亡危機事態，先是呼籲公民勿赴日，隨後宣布暫停進口日本水產品，同時喊停日本牛進口談判，企圖藉此施壓，也讓貿易議題升溫。不過，相較於2年前的突襲式禁令，這次日本水產業界反應相對冷靜，許多業者早就深刻意識到「中國風險」，因此分散市場「脫中國化」，開拓歐盟、美國以及東南亞等新通路。

中國政府19日再度中止進口日本水產品，但北海道扇貝業者反應出乎意料地平靜。因為自2023年8月全面禁輸後，業者積極開拓美國及東南亞市場，成功擺脫對中國的依賴，加上今年6月解禁後，北海道僅少數加工廠獲中方核准註冊。

噴火灣是北海道重要的扇貝產區，每年開春後進入捕撈旺季。中國禁止進口前，每年3至4月抱卵期的扇貝主要以冷凍原料貝形式大量外銷中國，撐起當地漁價。雖然禁止進口後漁價一度重挫，但去年漁季（2024年10月至2025年5月）因預期下季大減產，噴火灣扇貝價格反而飆漲。

對於中國再度喊停水產品進口，北海道漁會人士不以為意，直言「從中方故意不核准加工廠的註冊時，早就懷疑他們沒有真心重啟貿易的意思，這根本就是政治表演」。漁會人士強調，雖然長期而言中國仍是必要銷售管道之一，但「我們應該持續開拓其他國家市場，同時加強刺激國內消費需求」。

9月就已經完成日方登記註冊的噴火灣水產加工業者更是表達強烈不滿，抱怨「中方政策朝令夕改，把進口當作政治工具實在要不得」。該業者更直指「中國是不可靠的夥伴，只能當作選項之一，現階段風險太高，過度依賴中國只會拖累經營」。

根據《日本經濟新聞》報導，北海道噴火灣11月迎來本季第一批干貝，初次競標價格比去年同期高出近八成。雖然水溫升高、產量下滑是主因之一，但專家坦言，這也反映市場一度對重新出口中國抱有期待。不過如今禁令再度出現，讓剛點起的希望也瞬間被澆滅。

日中今年5月底對重啟水產貿易的必要條件達成共識，包括完成輻射檢驗等科學程序才能恢復出口。青森縣一間加工公司無奈說，「那些檢查究竟算什麼？水產品完全被當成外交工具來用」，也讓業者再次質疑與中國做生意的風險，對出口中國的不信任感持續升高。

儘管中國的日本水產品進口禁令來得突然，但是對業者的影響似乎也沒有預期的高。北海道東部的干貝產地早已經提前布局，導入自動剝殼機，降低對中國加工流程的依賴。

業者坦言，此次的禁令預料不會像2023年一樣，被打個措手不及，至少不會再出現大量滯銷或價格崩跌的慘況。