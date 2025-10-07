美4歲童求「別送回去」慘遭父母虐死　奶奶告社福單位獲賠6億天價

▲美國一名4歲男童遭父母虐死，他的奶奶對社福單位提告求償，將獲得2000萬美元（約新台幣6.1億元）賠償金。（示意圖，與當事人無關／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國洛杉磯郡一名4歲男童諾亞（Noah Cuatro）2019年遭父母長期虐待致死，儘管外界多次通報，社福單位仍未將他帶離家中。事後曾照顧他的奶奶對兒童及家庭服務局（DCFS）提起過失致死訴訟，洛杉磯郡預計批准支付高達2000萬美元（約新台幣6.1億元）賠償金，成為罕見的重大和解案例。

《每日郵報》報導，諾亞2019年7月被父母送醫時已遍體鱗傷，父母聲稱他溺水，但檢方調查後揭露，男童實際上長期遭受虐待。事後，他的曾祖母艾凡潔莉娜赫南德茲（Evangelina Hernandez）代表諾亞的6歲姊姊及兩名分別為5歲與11歲的哥哥提出過失致死訴訟，指控洛杉磯郡兒童及家庭服務局未依法院命令，將孩子帶離危險環境。

調查顯示，諾亞生前多次被通報受虐，甚至在死前數周已有撤離命令，卻遭兒童及家庭服務局忽視。2023年，諾亞的兄長向奶奶坦言，自己被迫「與諾亞打架」，兄弟姊妹常常挨餓，還親眼看見父親對自己的手足施暴。

法院一直到2024年4月判決父親庫亞特羅（Jose Maria Cuatro Jr.）一級謀殺及虐待罪名成立，處32年至無期徒刑；母親華雷茲（Ursula Elaine Juarez）則因二級謀殺及虐待罪，處22年至無期徒刑。

赫南德茲表示，諾亞自出生起多次進出寄養家庭，她也曾照顧他數年。事實上，諾亞在2018年返回父母家前，甚至緊緊抱著奶奶哭求「不要再送回去」。然而，社工不僅事前通知父母進行家訪，以利營造看似合格的生長環境，還曾警告若赫南德茲對外公開案件或考慮提告，將喪失監護權，永遠無法再見其他孫子女。

此案在律師團隊多年追訴後，洛杉磯郡監察委員會最近的會議文件顯示，兒童及家庭服務局將以2000萬美元（約新台幣6.1億元）與家屬達成和解，金額將用於撫養與補償諾亞的手足。

