政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣2家海洋主題公園仍有鯨豚表演　海保署：會有秘密客去監督

▲海委會主委管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲海委會主委管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國攝影師拍攝到法國一座已關閉的海洋公園裡，一對被遺留的虎鯨母子，引發討論，民進黨立委黃捷今（20日）質詢關切台灣鯨豚表演議題。對此，海保署表示，台灣現在有3單位有鯨豚，為野柳海洋公園、遠雄海洋公園以及海生館，但海生館沒有展演，而海保署這幾年有推行如何轉型，有同仁會到展場當秘密客，監督他們是否有違反動物權。海委會主委管碧玲說，目前不當展演方式都已經改掉，但為了照顧鯨豚，執照沒辦法不給，所以就是如何確保沒有不當讓動物做違背自然習性表演。

管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。民進黨立委黃捷質詢針對鯨豚表演指出，能避免就不要，但若要展演，希望是生態導向，但就她所知野柳海洋公園、遠雄海洋公園都有相關展演，且現在還在申請展延許可證，所以要詢問海保署，若持續許可鯨豚展演，是否要求管理上加嚴，讓展演朝向不要娛樂性、傷害動物本身，更注重動物倫理？

海保署副署長施義哲說，台灣現在有3單位有鯨豚，除野柳海洋公園、遠雄海洋公園，以及海生館，但海生館沒有展演，而海保署這幾年有推行如何轉型，有同仁會到展場當秘密客，監督他們是否有違反動物權；另也有在兩年針對這些鯨豚圈養部分是否能野放、不要展演，相關動物權保護跟鯨豚保育，海委會都有努力推動，也希望有商業行為展演能轉型到以保育或回到大海裡為主。

黃捷表示，野柳跟遠雄的許可展延迫在眉睫，雖然主管機關是地方審查，但看起來新北市府跟花蓮縣府都有意讓他們繼續這樣做，所以她要說，若有秘密客詢查時發現狀態不行、有違動物倫理、鯨豚保育，第一時間就把許可證收回。

管碧玲說，這些曾經被不當使用作展演的保育動物或鯨豚，目前沒有辦法野放回大海，因此有需要被照顧，但海委會希望就是照顧，而照顧時候就要資源，所以沒有辦法馬上關掉他們，馬上關掉會直接影響到鯨豚，是以輔導轉型，目前不當展演方式都已經改掉，希望是以保育為基礎下、教育為目的形式，「但不是365天看著你，所以說要有秘密客去」，目前建立這機制，執照沒辦法不給，為了鯨豚，但給它後，就是如何確保沒有不當讓動物做違背自然習性表演。

11/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒：必須禁賽
游盈隆：賴清德若推沈伯洋選北市「下場很難看」　想贏就找蔡英文
下周明顯降溫「可能還有颱風生成」　最新預測曝光
海關人員出國「機上性騷空服員」！　嚴懲2大過免職
王俐人自助吧打包蛋遭制止「爆氣留一星」！老闆出面道歉
可免費做一次B、C肝篩檢　220萬人受惠

管碧玲宣示「釣魚台屬中華民國不退讓」　海巡在周邊12浬內會護漁

管碧玲宣示「釣魚台屬中華民國不退讓」　海巡在周邊12浬內會護漁

日相高市早苗回應「台灣有事」的說法引發中日關係緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）說，美國完全堅守對日本防衛的承諾，包括尖閣諸島（釣魚台列嶼）。海委會主委管碧玲今（20日）答詢表示，釣魚台是屬中華民國主權，沒有退讓，執法方面採「暫定執法線」，海委會一定會做好護漁。對於海巡署艦艇會否進入釣魚台周邊12浬海域？海巡署說：「漁船在哪裡，我們就去哪裡。」

海巡助中國漁船滅火、船員逃生　管碧玲：基於人道必須這樣做

海巡助中國漁船滅火、船員逃生　管碧玲：基於人道必須這樣做

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

野柳土石崩落擋路　出動機具打碎恢復交通

蒙古權宜輪滯台外海近月　海巡署：全程監控

蒙古權宜輪滯台外海近月　海巡署：全程監控

聯合國常任代表赴海委會拜會　管碧玲：感謝長期為台灣仗義發聲

聯合國常任代表赴海委會拜會　管碧玲：感謝長期為台灣仗義發聲

鯨豚表演海委會管碧玲海生館遠雄野柳

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

