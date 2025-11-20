台灣2家海洋主題公園仍有鯨豚表演　海保署：會有秘密客去監督

▲海委會主委管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國攝影師拍攝到法國一座已關閉的海洋公園裡，一對被遺留的虎鯨母子，引發討論，民進黨立委黃捷今（20日）質詢關切台灣鯨豚表演議題。對此，海保署表示，台灣現在有3單位有鯨豚，為野柳海洋公園、遠雄海洋公園以及海生館，但海生館沒有展演，而海保署這幾年有推行如何轉型，有同仁會到展場當秘密客，監督他們是否有違反動物權。海委會主委管碧玲說，目前不當展演方式都已經改掉，但為了照顧鯨豚，執照沒辦法不給，所以就是如何確保沒有不當讓動物做違背自然習性表演。

管碧玲20日到立法院內政委員會進行業務報告並備詢。民進黨立委黃捷質詢針對鯨豚表演指出，能避免就不要，但若要展演，希望是生態導向，但就她所知野柳海洋公園、遠雄海洋公園都有相關展演，且現在還在申請展延許可證，所以要詢問海保署，若持續許可鯨豚展演，是否要求管理上加嚴，讓展演朝向不要娛樂性、傷害動物本身，更注重動物倫理？

海保署副署長施義哲說，台灣現在有3單位有鯨豚，除野柳海洋公園、遠雄海洋公園，以及海生館，但海生館沒有展演，而海保署這幾年有推行如何轉型，有同仁會到展場當秘密客，監督他們是否有違反動物權；另也有在兩年針對這些鯨豚圈養部分是否能野放、不要展演，相關動物權保護跟鯨豚保育，海委會都有努力推動，也希望有商業行為展演能轉型到以保育或回到大海裡為主。

黃捷表示，野柳跟遠雄的許可展延迫在眉睫，雖然主管機關是地方審查，但看起來新北市府跟花蓮縣府都有意讓他們繼續這樣做，所以她要說，若有秘密客詢查時發現狀態不行、有違動物倫理、鯨豚保育，第一時間就把許可證收回。

管碧玲說，這些曾經被不當使用作展演的保育動物或鯨豚，目前沒有辦法野放回大海，因此有需要被照顧，但海委會希望就是照顧，而照顧時候就要資源，所以沒有辦法馬上關掉他們，馬上關掉會直接影響到鯨豚，是以輔導轉型，目前不當展演方式都已經改掉，希望是以保育為基礎下、教育為目的形式，「但不是365天看著你，所以說要有秘密客去」，目前建立這機制，執照沒辦法不給，為了鯨豚，但給它後，就是如何確保沒有不當讓動物做違背自然習性表演。