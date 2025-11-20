政院版財劃法出爐　統籌稅、一般補助、計畫補助釋出1兆2002億

▲行政院「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案。財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，加總規模拉高到1兆2002億，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

財政部國庫署長陳柏誠說，舊版統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加起來是1兆131億元，新版（立法院三讀版）部分是1兆1683億，本次院版的方案將規模拉高到1兆2002億，可以顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少。

陳柏誠指出，執行架構就是透過統籌稅款跟中央補助款兩大類財源挹注地方，協助地方的自治事項。中央補助款有一般補助款與計畫補助款協助，統籌稅款部分則是透過基本財政需要協助地方，若有收支差短的話，會優先用統籌稅款補足。

針對統籌稅款的分配機制，陳柏誠說明，除了優先彌補基本財政收支差短外，接著會依據「財政努力」、「基本財政建設需求」兩大指標進行分配。

陳柏誠指出，這次統籌稅款來源為所得稅的11%、營業稅的85%，菸酒稅全部歸地方，相較於114年原先的規劃增加了3753億。

陳柏誠強調，保障統籌稅款、一般性補助款跟計畫行補助款或配合計數不低於114年的分配水準。過去立法院通過的財劃法的分配指標過於簡單，導致偏重營業額跟人口，反而擴大城鄉差距。

陳柏誠指出，這次公式指標非常均衡，人口指標不單看人口數，會看老年人口的或14歲以下幼年人口會有加權；土地面積也不是純粹比大小，會考量土地維護成本，比如農林漁牧用地就有加權。離島部分因為面積小人口少，在分配上會有劣勢，也有加倍處理。

陳柏誠表示，直轄市、縣市的獲配數都有成長，直轄市成長15.2%、縣市的獲配數成長27.4%，讓各縣市的分配相較過去會更均衡。

最後，陳柏誠表示，院版財劃法創造三贏，中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質。

▲財政部國庫署長陳柏誠出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）