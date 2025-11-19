台智光案遭控說謊　北市府批綠議員立場搖擺：反對終止子約？

▲民進黨北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

北市警局監視器專線費率爭議，台智光不服解約告上法院，台北地院18日宣判，警察局一審敗訴，應支付5367萬餘元。民進黨北市議員何孟樺批評，市府一再宣稱已解除子約，實則處在履約爭議，台北市民為市長蔣萬安謊言治市付出代價。對此，北市府副發言人蔡畹鎣回應，何孟樺議員當初要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；何議員對台智光案說法立場搖擺，應給民眾明確交代，若反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。

何孟樺18日表示，為了警察局監視器專線費率問題，台智光一狀把警察局告上法院，認為北市府片面更改費率無理由，要求北市警局支付4771萬餘元價差與延遲付款的利息。台北地院18日宣判，警察局一審敗訴，應支付去年4月至12月的價差與利息共約5367萬餘元！

何孟樺認為，「解除子約的理由不成立，這是蔣市府現在最大的困境」，這是自己在今年一月，回應蔣市長再次強調去年4月8日已經「解約」時所寫的文字。因為，蔣市府援引改變費率的條款，是「廠商或其人員就協議書有給付他人不法佣金、回扣、賄賂或其他不正利益之情形」。

何孟樺說，但實際上，北檢起訴某議員而且已經有一審宣判的案件，是沒有簽訂協議書的社會局案。在警察局案的部份，迄今仍舊沒有起訴，市府沒有任何的證據，可以證明這一條的條件滿足。

何孟樺直言，「沒簽約的有解約理由，有簽約的卻沒有理由解約」，這不只是北市府的困境，更是台智光寄生北市府光怪陸離的寫照，也因為這案如此光怪陸離，一時半刻難以理解，蔣市長才能夠一再宣稱已經「解除子約」，用謊言掩飾台智光繼續寄生、吸血的事實！

何孟樺提到，去年蔣市長宣佈「解約」之後，自己就一再指出，北市府根本沒有跟台智光解約，雙方實際上處在履約爭議之中，最明確的證據就是，依照警察局監視器協議書的第一次變更內容，台智光早在市府解約的三個月後，也就是7月8日，就沒有義務繼續維護警察局監視器的網路傳輸。但實際上，台智光不只在七月後還繼續提供服務，而且還配合警察局增加線路數。市府還是在114年預算中，編列經費支付給台智光。

何孟樺說，可是無論議員們、媒體們如何質詢、採訪，市府的標準說法不外乎「4月8日，就針對監視器的子約立即解除，所以費率就回到了母約1761元，另外警察局也即刻啟動，相關備援系統建置的程序」，假裝白紙黑字的條文，沒有人可以看得懂；假裝這個依舊存在的子約，市府已經「解了」，而不肯告訴市民，這實際上不是解約，而是製造了一個履約爭議。

接著，何孟樺提到，去年12月16日，自己就《台智光專案小組調查報告》初稿，提出的不同意見書寫道「蔣市府並未完成解約備援工作，更讓攸關台北市治安穩定的監視器設備運作，置於契約甲乙雙方認知差異極大，極具風險之履約爭議之中。此種為短期政治聲量，而置台北市民之身家財產安全於不顧之作為，應予譴責，並應儘速修正」。

何孟樺強調，如今台智光興訟警察局，台北地院一審宣判結果出爐，更證實當初蔣市長「匆匆忙忙」解約，導致今天市府「連滾帶爬」敗訴，而蔣市府當初解約的理由，也依舊不成立，這使得北市府在後續上訴翻盤的機會極低，台北地院判下的5367萬餘元，恐怕不只是台智光商人貪婪吸血的索求，更可能是台北市民為蔣萬安粉飾太平、謊言治市所付出的代價！

對此，北市府副發言人蔡畹鎣表示，何孟樺議員當初還要求市府連母約都要解除，現在是反悔了嗎？還是選擇跟台智光站同一邊、要反對市府終止有爭議的子約？目前台智光案已進入訴訟程序，市府會為市民權益依法上訴；若何議員反對捍衛市民權益，就請大聲說出來。

蔡畹鎣表示，過去當市府明確終止有爭議的子約時，何議員要市府「拿出態度」，甚至要求解除母約；市府終止子約、回歸母約費率後，何議員又質疑會「斷網」，但事實證明，警用監視器服務至今仍穩定運作，完全打臉何議員的說法。

蔡畹鎣強調，何議員對台智光案說法一變再變、立場搖擺，應先自行向市民說清楚，給民眾一個明確交代。

▼台北市政府。（圖／資料照）