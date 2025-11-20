南投林農種原種「台灣山茶」　斯文豪氏赤蛙、梭德氏赤蛙露臉

▲台灣山茶。（圖／林業保育署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署積極推動「林下經濟」，成功輔導在地林農羅永昇種植台灣原生種「臺灣山茶」（眉原山品系），採取兼顧生態保育與林農收益的茶產業新模式，整理林地與種植過程中還陸續發現斯文豪氏赤蛙跟梭德氏赤蛙兩種蛙類棲息其中，為南投山村開啟嶄新的綠色篇章。

南投分署和羅永昇近期正式簽署合作意向書，由分署提供233株珍貴的眉原山品系茶苗，也是臺灣唯一可做為飲用的原生山茶，並在埔里事業區第6林班(台中市太平區)完成首批栽植。

▲▼羅永昇（左）租地種植台灣山茶。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署指出，羅永昇過去默默耕耘山林，在該分署專業協助輔導下詳細評估自家林地條件，最終選定耐陰性佳、具有市場潛力的「臺灣山茶」（眉原山品系）作為發展主軸，亦參與該分署舉辦的「林下經濟輔導計畫」教育訓練課程，從政策理念、實務操作到市場展望，全程投入40小時的學習。

▲種植過程發現斯文豪氏赤蛙。（圖／羅永昇提供）

羅永昇表示，過去務農習慣開墾，但林下經濟教導的概念是「共存」，更看到森林除了木材，還有更多可能性：他親手完成苗木栽植，不用農藥、不施化學肥料，嚴守對環境友善的承諾，使得栽植現場沒有刺鼻的農藥味，只有泥土與芬多精的清新，更令人驚喜的是出現斯文豪氏赤蛙跟梭德氏赤蛙相伴，也證明土地是健康的。

羅永昇指出，他們不急著賺錢，而希望打造能讓台灣山茶、動物、森林和我們人類都能好好生活的環境，期盼在數年後，讓這片林地長出兼顧生態保育與經濟價值的「綠金」；南投分署指出，林下經濟的核心價值是不破壞森林環境和功能，透過多元利用創造額外收入，同時振興在地產業，羅永昇的示範計畫正是該政策的最佳寫照。