農委會林下經濟新林業政策推動3年　段木香菇成山村經濟新動力

▲農委會已開放段木香菇等作物之林下使用。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

農委會在108年訂定發布林下經濟的新林業政策，分享森林生態系多元服務價值的惠益、創造山村在地產業生機，從而提振山村社區與原住民部落之綠色經濟；在「確保森林原有樣貌及功能 」、「正面列舉林下經濟品項 」、「維持森林植被、不施用除蟲（草）藥劑及化學肥料之友善生產原則 」3大推行策略前提下，開放段木香菇與木耳、臺灣金線連、森林蜂產品、臺灣山茶、天仙果及馬蘭之林下使用。

南投林區管理處指出，推廣範圍除林業用地，在兼顧保安林原有功能與符合保安林經營準則規定的條件下，國土保安用地亦開放申請，承租國有林地的民眾可依土地的立地條件，選擇適合的項目經營。

▲阿里山千金榆苗木培育。（圖／南投林區管理處提供）

以段木香菇與木耳為例，在北部與中部海拔400至1000公尺，鬱閉度70%之闊葉林且高濕度之林下栽培最合適；依山村勞動力之能量，經營200支段木為勞力適合之範圍，每公頃最適栽培面積為0.02公頃，一般培養香菇段木可維持約2至3年的生產期，木耳用段木約4個月生產期。

▲農民可申請於林地適度經營養蜂。（圖／林務局提供）

南投林管處埔里工作站在配合政策推動下，發展段木香菇用材之苗木培育，除楓樹、相思樹等常見樹種，亦納入周邊原住民部落意見，培育傳統慣俗使用的樹種，如栓皮櫟、阿里山千金榆，希望透過苗木的培育，未來能增加段木香菇用材的原料的提供，不僅在國有林造林地的栽植，亦輔導林地的承租人及原住民部落栽種，帶動埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉的山村經濟發展。