　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林業用地開放經營林下經濟　馬藍、台灣天仙果等6品項可供選擇

▲藍染工藝復興，讓馬藍栽植利用風潮再現。（圖／南投林區管理處提供）

▲藍染工藝復興，讓馬藍栽植利用風潮再現。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

林業用地過去長期以來依規定只能造林，行政院農委會自108年開放林業用地經營林下經濟，迄今已邁入第5年，品項包括段木香菇與木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果，林務單位提醒農友可選擇有興趣的品項開始經營。

南投林區管理處指出，馬藍為天然藍染工藝的重要原料，亦為台灣早期出口的重要經濟作物之一，近年傳統藍染工藝復興、衣飾及各類文創商品受社會大眾歡迎，掀起馬藍種植與利用熱潮；馬藍適宜生長在溪谷旁闊葉林下或鬱閉針葉樹林下的高溼度環境，栽植成活後可維持2至3年莖葉生產，3年生以上植株宜汰換，以維持其生產力，每年可進行2次採收。

▲台灣天仙果。（圖／南投林區管理處提供）

▲台灣天仙果。（圖／南投林區管理處提供）

台灣天仙果又稱為牛奶埔，全株均可利用，民間認為對健康有廣泛的助益，常取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可以泡茶，成熟果實可以當零嘴食用，食味良好，具市場潛力；天仙果適宜生長在中、低海拔（800公尺以下）陰濕闊葉林下或灌叢下環境，栽植2年後即可採收。

▲台灣山茶。（圖／南投林區管理處提供）

▲台灣山茶。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，家有林業用地或國土保安用地，不論是私有土地或國公有林租地，皆可申請經營林下經濟；民眾可攜帶土地登記簿謄本及地籍圖謄本、身分證影本、土地權利證明文件、共同承租人之同意書或分管協議書、其他指定之文件，向鄉、鎮、市、區公所（原住民保留地、私有地及公有租地），大學實驗林管理處（大學實驗林租地）， 國有林租地所屬林區管理處工作站申請。

南投林管處處長李政賢表示，該處亦有培育中部特有種眉原山台灣山茶苗木可供購買，如需深入了解，請洽詢本處049-2365226轉2203張小姐。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／行刑式槍殺4人！　判決出爐
小一女童書包「驚見4個月大弟弟」　終與媽媽相會
幕後／朱郭二會爆「雙方翻臉」怎整合？　朱立倫軟硬兩手策略曝
「我不喜歡IU」對話截圖瘋傳！　莫莉委屈還原真相
ET民調／「詐騙之島」近9成民眾收過詐騙訊息！自認理虧竟達4
女大生「實習慘死」　表哥心碎、同學們都來了
周休3日有機會？　政院：積極研議中
媒體人爆「郭朱會」起爭執　郭台銘嘆錯信朱立倫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽《新竹站》　6／24竹市開賽

第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」　登錄為竹市歷史建築

食農新趨勢！全國最大食農博覽會5／27登場　精彩可期

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　「民安9號」演習今展開

台南顏面整修工程延宕5年　郭國文批行政怠惰嗆送懲戒究責

曾文水庫將見底！　台南藍軍建議增設再生水廠提高汙水處理率救缺水

「不塑之客」愛地球！向聯合國指標邁進　花蓮近250店家參與

林業用地開放經營林下經濟　馬藍、台灣天仙果等6品項可供選擇

提升救援質量　屏東消防局第一大隊2天1夜井步山山訓

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

2023中華民國霹靂舞國手選拔積分賽《新竹站》　6／24竹市開賽

第一公墓內「皇清太學生承志翁林公之墓」　登錄為竹市歷史建築

食農新趨勢！全國最大食農博覽會5／27登場　精彩可期

台東縣112年全民防衛動員暨災害防救　「民安9號」演習今展開

台南顏面整修工程延宕5年　郭國文批行政怠惰嗆送懲戒究責

曾文水庫將見底！　台南藍軍建議增設再生水廠提高汙水處理率救缺水

「不塑之客」愛地球！向聯合國指標邁進　花蓮近250店家參與

林業用地開放經營林下經濟　馬藍、台灣天仙果等6品項可供選擇

提升救援質量　屏東消防局第一大隊2天1夜井步山山訓

新光金股民哀號「沒收到委託書」　券商：2方法補救

快訊／康建血案4死1重傷！李鴻淵一審遭判死刑

「豐采520」未通報卻灌漿　建商喊冤「搶災」遭竹縣府打臉

台灣最強美魔女是誰？網一看她近照驚呼：哪裡買的不老仙丹

玉山盃／「火球男」蕭齊霸氣喊目標　期待在台灣打U18世界盃

廖家儀「3種語言」流利切換！　網驚喜：沒想到這麼會說

富邦金不排除再併壽險！　總座韓蔚廷：一直有在看

美法案指聯大2758決議不涉台　吳釗燮：對參與WHA有幫助

嬰兒太大卡產道！出生成「關公」　臉部發黑嚇壞媽

2023 GPS Run for LOVE極點環台路跑　用「LOVE」傳達台日厚誼

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

基北北桃生活圈定期票　5/18起開始預售

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

中福鎘污染地復耕無望　張桂綿籲土地活化

龍潭到台北通勤族等嘸公車　徐玉樹求改善

光天化日偷神明香油錢

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

繡球花盛開　新北網美打卡賞花景點

台南特警聞出香水異味揪出毒品慣犯

新住民婦獨撐家計　移民署跨機關協助度難關

永康警頒發「黑關公」獎勵績優人員

台南安南區大排藍眼淚不美麗

台南救災後勤補給聯盟合作機制發表

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

盧秀燕：侯友宜會是保家衛國的好總統

更多熱門

相關新聞

段木香菇成山村經濟新動力

段木香菇成山村經濟新動力

農委會在108年訂定發布林下經濟的新林業政策，分享森林生態系多元服務價值的惠益、創造山村在地產業生機，從而提振山村社區與原住民部落之綠色經濟；在「確保森林原有樣貌及功能 」、「正面列舉林下經濟品項 」、「維持森林植被、不施用除蟲（草）藥劑及化學肥料之友善生產原則 」3大推行策略前提下，開放段木香菇與木耳、臺灣金線連、森林蜂產品、臺灣山茶、天仙果及馬蘭之林下使用。

南投林管處廣邀林農參與台灣山茶經營護「三生」

南投林管處廣邀林農參與台灣山茶經營護「三生」

林管處辦藍染研習　鼓勵種植山藍

林管處辦藍染研習　鼓勵種植山藍

南華林業園區市集 展現林下經濟

南華林業園區市集 展現林下經濟

關鍵字：

林下經濟馬藍台灣天仙果台灣山茶

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！最新自拍照曝

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面