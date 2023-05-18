林業用地開放經營林下經濟　馬藍、台灣天仙果等6品項可供選擇

▲藍染工藝復興，讓馬藍栽植利用風潮再現。（圖／南投林區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

林業用地過去長期以來依規定只能造林，行政院農委會自108年開放林業用地經營林下經濟，迄今已邁入第5年，品項包括段木香菇與木耳、台灣金線蓮、森林蜂產品、台灣山茶、馬藍、天仙果，林務單位提醒農友可選擇有興趣的品項開始經營。

南投林區管理處指出，馬藍為天然藍染工藝的重要原料，亦為台灣早期出口的重要經濟作物之一，近年傳統藍染工藝復興、衣飾及各類文創商品受社會大眾歡迎，掀起馬藍種植與利用熱潮；馬藍適宜生長在溪谷旁闊葉林下或鬱閉針葉樹林下的高溼度環境，栽植成活後可維持2至3年莖葉生產，3年生以上植株宜汰換，以維持其生產力，每年可進行2次採收。

▲台灣天仙果。（圖／南投林區管理處提供）

台灣天仙果又稱為牛奶埔，全株均可利用，民間認為對健康有廣泛的助益，常取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可以泡茶，成熟果實可以當零嘴食用，食味良好，具市場潛力；天仙果適宜生長在中、低海拔（800公尺以下）陰濕闊葉林下或灌叢下環境，栽植2年後即可採收。

▲台灣山茶。（圖／南投林區管理處提供）

林管處指出，家有林業用地或國土保安用地，不論是私有土地或國公有林租地，皆可申請經營林下經濟；民眾可攜帶土地登記簿謄本及地籍圖謄本、身分證影本、土地權利證明文件、共同承租人之同意書或分管協議書、其他指定之文件，向鄉、鎮、市、區公所（原住民保留地、私有地及公有租地），大學實驗林管理處（大學實驗林租地）， 國有林租地所屬林區管理處工作站申請。

南投林管處處長李政賢表示，該處亦有培育中部特有種眉原山台灣山茶苗木可供購買，如需深入了解，請洽詢本處049-2365226轉2203張小姐。