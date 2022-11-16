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竹山鹿谷產「黑金」　南投縣府聯手環科大輔導開發生物炭產品

▲南投縣推動生物炭產業化，輔導鹿谷竹山林農實踐在地循環經濟。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣推動生物炭產業化，輔導鹿谷竹山林農實踐在地循環經濟。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與環球科技大學合作，共同輔導鹿谷、竹山地區的農民，利用伐除堆置的老竹，開發出原始森林炭、生物炭緩效性複合肥、酵素生物炭及竹炭除臭包等產品，希望朝循環經濟目標邁進。

縣府於日前於鹿谷鄉小半天野菜園民宿舉辦「111年廢棄竹材生物炭製備與應用計畫」成果展，協辦單位有草根意識工作室、鹿谷鄉護林協會及竹山竹藝協會大鞍組，當天並於示範農園解說生物炭產品田間應用效果；今年度的訓練課程也吸引外縣市農民來取經，並成立「南投+減碳」LINE群組，加強彼此經驗交流，提升南投生物炭產業的能見度。

▲南投縣推動生物炭產業化，輔導鹿谷竹山林農實踐在地循環經濟。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處指出，鹿谷、竹山地區是南投主要竹產區，林相整理後伐除的老竹經年累月堆放林地，已影響竹筍產量；縣府於2年前開始推動「廢棄竹材生物炭製備與應用計畫」，輔導林農將林業廢棄物製備為孟宗竹生物炭，已見初步效果，今年度除持續精進製作及運用技術，並輔導農民朝生物炭產業化發展。

▲南投縣推動生物炭產業化，輔導鹿谷竹山林農實踐在地循環經濟。（圖／南投縣政府提供）

環球科大永續觀光中心執行長張子見表示，健全的一級產業是發展六級產業的基礎，期待協助農民解決農業廢棄物、提升產品價值，也進一步帶給農民二級產業乃至三級產業的觀念：除加強輔導生物炭生產的標準作業流程、產品規格化及教育訓練的能力，且需有行銷推廣活動，以初步建立銷售通路，為成立生物炭產業化奠立基礎。

草根意識工作室負責人劉晉宏說，生物炭在歐美已建立健全的產業架構，未來將結合國際碳權等環境財稅制度，更提升農林業在碳匯方面的重要性；他期待南投縣能成為台灣生物炭的典範，推動企業社會責任與農民合作減碳，增加生物炭產業發展的推力。

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