公司導入電子式卡尺　嘉義中高齡員工提升檢測準確度與效率

▲嘉義縣朴子市的鑫立交通器材製造公司就是透過此計畫受益的成功案例 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應國際經貿局勢動盪及對部分產業的衝擊，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」與「職務再設計」等資源，協助受影響的失業勞工儘速再就業或轉業。當中「職務再設計」是透過專業評估與輔具導入，有效改善工作環境並提升效能。嘉義中高齡品保專員小雲(化名)因視力退化，公司在南分署協助下導入電子式卡尺，不僅大幅提升檢測準確度與效率，也讓中高齡勞工持續發揮專業價值，實現勞資雙贏。

▲「職務再設計」計畫每人每年最高補助新臺幣10萬元 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，若中高齡員工有職場適應或工作負荷問題，雇主可運用「職務再設計」補助，透過專業評估協助企業改善設備或機具、增設輔具、優化環境或調整作業方式，協助勞工克服工作障礙、提升效能，同時兼顧生產效率與職場安全。相關改善費用最高每人每年可申請補助新臺幣10萬元，協助企業打造友善職場，讓中高齡及身心障礙勞工穩定就業、持續發揮專業，成為企業穩定新力量。

▲勞動部「勞工就業通計畫」措施說明。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

中高齡的小雲，任職於嘉義製造業公司，擔任品保專員，負責依工程圖面進行產品首件量測與每日巡檢，工作主要仰賴傳統游標卡尺進行人工讀值，需要高度專注和精細的視覺判讀。然而，隨著年紀增長，視力與反應力下降，面對細小刻度判斷變得愈發吃力，不僅容易造成眼睛疲勞，也增加了讀值誤差的風險 。

公司體恤她的不便，在南分署「職務再設計」協助下，為小雲導入了電子式卡尺，具備數位顯示功能，能夠即時呈現精確數據。「現在測量時不用再費力對焦刻度，眼睛比較不會那麼疲勞，也能更快完成檢測」小雲說，透過這項優化，工作效率與檢測準確率明顯提升，讓她得以在熟悉的崗位上更輕鬆地持續發揮專業。公司主管也肯定，職務再設計不只改善了員工的工作負荷，更提升了整體品保流程的精確度與效率。

▲公司為小雲導入電子式卡尺，數據能即時呈現，讓她對焦不再費力、更快完成檢測。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

劉邦棟補充道，企業若面臨人力需求，可善用「勞工就業通計畫」整合資源。除「職務再設計」外，若勞工具備即戰力，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月；若技能仍需培訓，則可採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」每人每月1萬2,000元，最長3個月，協助企業穩定用人並培育人才。

南分署提醒，申請「勞工就業通計畫」各項措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並在請領補助期間，維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息。欲知計畫詳情，可至「台灣就業通」網站（https://gov.tw/cbm）「勞工就業通計畫專區」查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務，或電洽雲嘉南各就業中心。