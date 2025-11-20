　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公司導入電子式卡尺　嘉義中高齡員工提升檢測準確度與效率

▲▼ 勞動部「勞工就業通」整合職務再設計 南分署助企業穩人才留專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲嘉義縣朴子市的鑫立交通器材製造公司就是透過此計畫受益的成功案例 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應國際經貿局勢動盪及對部分產業的衝擊，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署積極推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」與「職務再設計」等資源，協助受影響的失業勞工儘速再就業或轉業。當中「職務再設計」是透過專業評估與輔具導入，有效改善工作環境並提升效能。嘉義中高齡品保專員小雲(化名)因視力退化，公司在南分署協助下導入電子式卡尺，不僅大幅提升檢測準確度與效率，也讓中高齡勞工持續發揮專業價值，實現勞資雙贏。

▲▼ 勞動部「勞工就業通」整合職務再設計 南分署助企業穩人才留專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲「職務再設計」計畫每人每年最高補助新臺幣10萬元 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，若中高齡員工有職場適應或工作負荷問題，雇主可運用「職務再設計」補助，透過專業評估協助企業改善設備或機具、增設輔具、優化環境或調整作業方式，協助勞工克服工作障礙、提升效能，同時兼顧生產效率與職場安全。相關改善費用最高每人每年可申請補助新臺幣10萬元，協助企業打造友善職場，讓中高齡及身心障礙勞工穩定就業、持續發揮專業，成為企業穩定新力量。

▲▼ 勞動部「勞工就業通」整合職務再設計 南分署助企業穩人才留專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲勞動部「勞工就業通計畫」措施說明。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

中高齡的小雲，任職於嘉義製造業公司，擔任品保專員，負責依工程圖面進行產品首件量測與每日巡檢，工作主要仰賴傳統游標卡尺進行人工讀值，需要高度專注和精細的視覺判讀。然而，隨著年紀增長，視力與反應力下降，面對細小刻度判斷變得愈發吃力，不僅容易造成眼睛疲勞，也增加了讀值誤差的風險 。

公司體恤她的不便，在南分署「職務再設計」協助下，為小雲導入了電子式卡尺，具備數位顯示功能，能夠即時呈現精確數據。「現在測量時不用再費力對焦刻度，眼睛比較不會那麼疲勞，也能更快完成檢測」小雲說，透過這項優化，工作效率與檢測準確率明顯提升，讓她得以在熟悉的崗位上更輕鬆地持續發揮專業。公司主管也肯定，職務再設計不只改善了員工的工作負荷，更提升了整體品保流程的精確度與效率。

▲▼ 勞動部「勞工就業通」整合職務再設計 南分署助企業穩人才留專業 。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

▲公司為小雲導入電子式卡尺，數據能即時呈現，讓她對焦不再費力、更快完成檢測。（圖／勞動部勞動力發展署雲嘉南分署提供）

劉邦棟補充道，企業若面臨人力需求，可善用「勞工就業通計畫」整合資源。除「職務再設計」外，若勞工具備即戰力，可申請「僱用獎助」，每人每月補助6,000元，最長6個月；若技能仍需培訓，則可採「先僱後訓」方式，由雇主安排職場導師指導，勞動部補助「工作崗位訓練費」每人每月1萬2,000元，最長3個月，協助企業穩定用人並培育人才。

南分署提醒，申請「勞工就業通計畫」各項措施的雇主，須為就業保險投保單位之民營事業單位、團體或私立學校，並在請領補助期間，維持僱用規模90%以上，且未實施減班休息。欲知計畫詳情，可至「台灣就業通」網站（https://gov.tw/cbm）「勞工就業通計畫專區」查詢，亦可撥打免付費客服專線0800-777888由專人提供諮詢服務，或電洽雲嘉南各就業中心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6歲童連日狂吐　「找不到原因」死亡
中日韓三方外長會也不開了！ 陸外交部：台灣有事根本不是日本的
費仔、龍仔堅定表態要為台灣打WBC！旅外好手返台時程待協調
WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓
快訊／三重宮廟信徒墜落！5樓電梯井掉到1樓
快訊／小島秀夫不來了！取消金馬行程
快訊／後座驚見一具屍體！　車主轉頭嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

耶誕暖流提前吹起　公益禮物募集再獲企業力挺

自主研發呼吸調控技術　大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

嘉義消防猛男桌曆登場　跨界合作18人展現警消專業與默契

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態　台南市職安處四大策略守護勞工

公司導入電子式卡尺　嘉義中高齡員工提升檢測準確度與效率

「不讓房子長腳跑掉」　屏東執行分署揭偏鄉地產詐騙一條龍

台南市勞工局公佈年終成果　多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南流感疫苗12月初將用罄！　衛生局籲高風險族群儘速完成接種

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

耶誕暖流提前吹起　公益禮物募集再獲企業力挺

自主研發呼吸調控技術　大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

嘉義消防猛男桌曆登場　跨界合作18人展現警消專業與默契

颱風後衝石綿風險、AI衝擊職場型態　台南市職安處四大策略守護勞工

公司導入電子式卡尺　嘉義中高齡員工提升檢測準確度與效率

「不讓房子長腳跑掉」　屏東執行分署揭偏鄉地產詐騙一條龍

台南市勞工局公佈年終成果　多元策略推進職安獲中央評核「優良」

台南流感疫苗12月初將用罄！　衛生局籲高風險族群儘速完成接種

黑豹旗／賽中調整見成效！陳昱勛後援5局成功壓制 提9局好球帶爭議

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場　偏鄉、都會學生同台秀在地味

看中桃園1500萬房！他「2原因」猶豫了　網一看搖頭：需求都不了解

從「微冊角落」到「耕雲圖」　雲林打造跨場域閱讀新風景

行政院修勞保條例　勞保撥補法制化、每3年檢討財務

金管會公布違法境外保單「保費便宜」銷售3大話術　潛藏5風險

政院版財劃法出爐　新北：「不透明、不公平、不完整」不能倉促定案

買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

全國馨生商家出動！新竹巨城4天限定市集　療癒商品吸引人潮

談失落也能破萬訂閱！出版社Podcast《無邊的哀傷》意外熱播

【罵到燒聲】某國「犯蠢重談貿易協議」　川普生氣大吼

地方熱門新聞

「救了全村的男人」大馬村長病倒動手術

「全村希望」大馬村長王梓安病倒送醫

賴瑞隆、蔡秉璁籲「用行動支持日本水產」

黃偉哲進營區送暖！137旅台南役男嗨翻

客製化果汁爆價差！3杯750變660南市府稽查要求明確標價

大江打造「聖誕夢幻車站」　迎接2026年

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

台電擬於觀音區設超高壓變電所　居民反對

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動最終場11／22、11／23開放報名

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

中寮袋裝柑橘即起全國4400間全家便利商店上市

台南消防局辦幫浦消防車共識營162名外勤幹部強化實戰效能

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

更多熱門

相關新聞

海尼根+屏縣府推就業津貼　青年找工作有補助

海尼根+屏縣府推就業津貼　青年找工作有補助

協助屏東在地青年順利從校園銜接至職場，並緩解中低收入及低收入戶家庭青年在待業期間的生活壓力，海尼根台灣股份有限公司與屏東縣政府社會處、內埔鄉公所共同推動「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」，即日起開放報名！

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠：爽啦！

勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠：爽啦！

履歷表寫年齡反成歧視工具　專家：和《就服法》抵觸

履歷表寫年齡反成歧視工具　專家：和《就服法》抵觸

助初次尋職青年就業　尋職+就業最高領45,000

助初次尋職青年就業　尋職+就業最高領45,000

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

快訊／北市推1.5萬元青年就業補助　申請辦法曝光

關鍵字：

勞動部職務再設計中高齡勞工就業補助電子卡尺

讀者迴響

熱門新聞

粿粿工作全無「SWAG出手了」！

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

川普突轉貼黃仁勳3句話

嬤行動不便只在門口看　NET店員暖哭網

Sandy主持外景大遲到！

台中男3天無法解便　驚見瓷杯塞爆菊花

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

士林分署查封韓系店　氣質闆娘速辦分期

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

母迷信哥輕生…安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣

快訊／金宇彬、申敏兒要結婚了！愛情長跑10年「12月20日辦婚禮」

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

更多

最夯影音

更多
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面