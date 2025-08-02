勞動部助工廠導入輔具設備　資深員工不再腰痠狂喊讚

▲虎尾就業中心輔導雲林二清棉織導入職務再設計，升降設備讓中高齡勞工工作起來更輕鬆。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

面對年紀漸長、體力下滑的現實，不少中高齡勞工面臨「撐不下去」的職場困境。勞動部近年積極推動「職務再設計」計畫，透過補助企業添購輔具、調整作業流程，減輕中高齡者工作負擔，為他們延續職涯燃起新希望。

雲林在地毛巾老品牌「二清棉織有限公司」，便是在虎尾就業中心輔導下，透過職務再設計計畫引進升降平台車、捆包機、升降高腳椅等設備，不但讓員工身體不再「硬梆梆」，也有效提升整體作業效率，成為地方產業中少見的人本優化範例。

▲胡芳莊示範使用升降高腳椅，笑說「再也不怕毛巾折到哭腰痛！」（圖／記者游瓊華翻攝）

「現在的椅子會升、會降、還會轉，我終於不用再折毛巾折到腰痠！」56歲的胡芳莊笑著說。她與59歲的蔡志宏，是工廠生產線的資深員工，年輕時手腳俐落、力氣十足，隨著年紀漸增卻讓兩人飽受背痛困擾。蔡志宏回憶，過去每天都要彎腰下壓毛巾打包，久了腰背劇痛，只能三天兩頭請假，如今有了升降平台車和捆包機，工作起來輕鬆多了，也找回久違的「工作快感」。

公司主管林慧如坦言，原本對政府補助計畫有疑慮，擔心「是不是詐騙」還好在虎尾就業中心外展人員張秀美耐心解說下，決定申請試試看，沒想到效果超乎預期，不僅中高齡員工受益，連其他年輕員工也一起換上新椅子，「只要企業願意多一點點改變，員工就能走得更長遠。」

虎尾就業中心主任廖家偉表示，中高齡職務再設計針對45歲以上勞工，透過改善環境、調整流程與導入輔具，降低工作風險與身體負擔，有效提升留任意願，也穩定整體產能。此外，勞動部7月1日上路的「身心障礙者職場合理調整行政指導」，也同步落實職場平權。廖家偉呼籲企業把握補助機會，「職務再設計不是福利，是共創雙贏的職場升級術！」

▲蔡志宏靠升降平台車與捆包機擺脫腰痛，「我可以繼續上班不請假了！」（圖／記者游瓊華翻攝）