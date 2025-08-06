海尼根攜手屏縣府推就業津貼　青年找工作最高補助7000元

▲「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」。（圖／海尼根台灣股份有限公司提供）

記者陳崑福／屏東報導

協助屏東在地青年順利從校園銜接至職場，並緩解中低收入及低收入戶家庭青年在待業期間的生活壓力，海尼根台灣股份有限公司與屏東縣政府社會處、內埔鄉公所共同推動「屏東有根，青年有光—青年尋職津貼計畫」，即日起開放報名！

該計畫針對2025年應屆畢業25歲以下屏東縣青年，提供2,500元至5,000元不等尋職補助，而基於回饋在地鄉里，海尼根台灣對設籍於內埔鄉的青年特別提高補助額度，最高可領到7,000元的補助，協助青年挺過「無薪找工作」的空窗期，名額共70位，額滿即止。

根據屏東縣社會處統計，屏東縣每年約有300位來自中低收入及低收入戶家庭的大學畢業生，其中約有30位來自海尼根台灣屏東啤酒廠所在的內埔鄉。資料顯示，這些應屆畢業生平均需花費約100天才能順利進入職場。在等待就業的這段時間，許多青年面臨零收入、卻持續產生生活開銷的雙重壓力，容易使其無法專心尋職，為自己的職涯起點做出最佳選擇。

海尼根台灣長期致力於在地共好，首次跨足青年就業議題，結合地方政府的力量，實質提供金流援助與就業動機，期盼為青年帶來一個穩定、有方向的起點。

「屏東有根，青年有光－青年尋職津貼計畫」即日起開放線上報名至8月31日止，採「先到先審、資料齊備優先」原則。凡符合資格並備妥申請所需文件者，歡迎及早上網申請。

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