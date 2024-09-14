履歷表寫年齡反成歧視工具　專家：和《就服法》抵觸

▲台灣即將邁入超高齡社會，中高齡勞工在職場上重要性越來越高。（圖／記者林挺弘攝）

記者唐鎮宇／專題報導

依國發會推估，2025年台灣65歲以上人口將達20%，台灣離超高齡社會只剩下100多天。政府近年大力推動雇用中高齡勞工就業措施，現行《就業服務法》也規定，雇主不能因求職者的年齡而有歧視待遇，但政府並未禁止履歷表上填寫年齡。勞團指政策明顯矛盾，呼籲政府修法；學者也說，履歷表上填寫年齡，給雇主有操作歧視空間。但勞動部說，須考慮國情及社會的接受程度，會持續蒐集各界意見。

《就業服務法》第5條規定，雇主不能歧視求職者的年齡、容貌、婚姻狀況等，若雇主要求求職者在履歷表上填寫「是否懷孕？」等與工作職能無關的事項，若被認定為歧視，可罰30萬元到150萬元罰鍰，但法律並未禁止履歷表上填寫年齡。

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▲如果不說，你猜猜戴娜幾歲？（圖／記者林挺弘攝）

戴娜退休前她在一家外商擔任總務、部門助理及櫃檯行政近18年，培養了她隨時應對繁雜事務的能力。60歲那年接受公司優退後，她和丈夫環島三個月，但她笑說：「每天早上起來你會覺得生活沒有目標，不能再這樣玩下去了！」決定重返職場。

她先鎖定總務、行政相關工作，「我看了那些徵才條件，覺得根本就是在講我啊！」結果她半年內投了300多封履歷，但未獲得任何一次面試機會。

戴娜說，一開始她對自己信心滿滿，「我這麼棒，從外商公司出來，又這麼有經驗，怎麼可能不要？」但一直沒有面試消息，也讓她不禁懷疑：「是因為我年紀太大了嗎？」那一年戴娜60歲。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，政府近年透過《中高齡者及高齡者就業促進法》推出各種獎勵措施鼓勵中高齡就業，但未禁止履歷表上標示年齡，明顯政策矛盾。雇主徵才時雖然不能標示需要特定年齡層的勞工，但只要看到求職者履歷表上的年齡不符期望，就會直接篩掉，已構成潛在的歧視行為。

全國產業總工會理事長戴國榮也說，在履歷表上填寫年齡，只會加深雇主對於中高齡勞工的刻板印象，也和《就服法》抵觸。若台灣要走向先進國家行列的話，任何可能構成就業歧視的個人資訊，都應要求從履歷表上移除。

台大國家發展所兼任副教授辛炳隆指出，沒有工作一定要先知道年齡，才能決定是否錄取。辛解釋，《就服法》要求雇主不能因年齡來歧視求職者，就是擔心雇主拿來做為錄取與否的標準。雇用勞工應只能考量他的能力、體力等能否勝任工作，履歷表上填寫年齡，反而給了雇主操作歧視的空間。

現行法律針對部分行業訂有年齡上限，如大型車職業駕駛上限為68歲、保全業為70歲等。但辛炳隆說，這些行業在履歷表欄位應是「是否滿70歲？」而不是直接要求填寫年齡。

保全業一向是中高齡者就業大宗，鼎翰保全董事長羅家康說，部分年長者確實有「固執」、「難溝通」的特性，但那是個體差異，不一定和年齡有關，公司更關注應徵者的實際能力，「來做這個行業，年紀輕但表現很爛的，超級多！」但他說，就算履歷表上沒有寫年齡，對招募沒實質影響，保全錄取前都會先向警政機關調查該勞工有無刑事紀錄，屆時從身分資料上也會得知年齡。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，實務上要雇主「盲聘」（指完全不知道對方的照片、年齡，只知道經歷等必要資訊），企業接受度可能很低，可能讓就業媒合效率降低。

104中高齡人力銀行資深經理詹宛榕指出，近年受少子化影響，各產業嚴重缺工，但仍有許多企業堅持在還可以找到年輕勞動力的情況下，抗拒聘用中高齡勞工。隨著年輕人越來越少，企業勢必要意識到必須接受中高齡就業趨勢。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛回應，政策執行時要考慮國情以及社會的接受程度，履歷表禁止標示年齡「目前很少看到其他國家有這樣的立法」，勞動部會持續蒐集其他國家做法。

為了防止雇主用年齡篩選求職者，並解決缺工問題，丹麥在2022年7月實施新版的《丹麥歧視法》（Forskelsbehandlingsloven），明定雇主不得要求求職者在工作履歷表上提供年齡或出生日期，違者會被處以罰鍰外，求職者還可向雇主求償。

▲台灣將在明年正式邁入超高齡社會，但社會仍許多層面準備不足。（圖／記者林挺弘攝）

依內政部最新統計，截至今年8月底，我國65歲以上人口將近442萬人，佔全體人口的18.9％；依國家發展委員會推估，明年65歲以上人口將突破20％，代表2025年台灣將正式跨入「超高齡社會」，成為全球人口老化速度最快的國家之一。屆時，台灣社會將面臨前所未有的四大挑戰：包括中高齡就業歧視、居住環境不友善、居家醫療資源不足、及孤獨死等，這些議題都將成社會必須正視的嚴峻考驗。

《東森新媒體ETtoday》規劃「2025超高齡社會 台灣準備好了嗎？」專題報導，採訪團隊深入台灣各地，訪談中高齡勞工、獨居長者、第一線社工、里長、政府官員及關注老人議題的學者，試圖勾勒出台灣邁向超高齡社會的全貌。我們發現，儘管政府和民間都在積極應對，但準備工作仍顯不足，許多問題乃亟待解決。

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