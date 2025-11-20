保七刑大大隊長登秀姑巒山「身體不適脫隊」亡　遺體今吊掛下山

▲張員遺體今日以擔架吊掛方式順利運離山區。（圖／翻攝自Facebook／消防署特種搜救隊）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

保安警察第七總隊53歲的刑事警察大隊大隊長張益誠前(18)日清晨被登山客發現，獨自倒臥在南投信義鄉八通關古道6.5K處邊坡。張員原於16日申請入山，預計與兩名山友攀登秀姑巒山並於19日下山，但因18日凌晨出現腹痛不適，未與隊伍同行，未料獨自落隊後不幸喪命。今(20)日由搜救人員護送至中央金礦山屋附近的開闊吊掛點，並以擔架吊掛方式順利將張員遺體運離。

消防署表示，登山客於18日上午7時41分發現張員倒臥路旁，並從其手機確認身分後通報消防單位。張員為中央警大61期生，曾任刑事局南部打擊犯罪中心隊長、鐵路警察局刑大隊長，今年甫升任保七總隊刑大大隊長，平時熱愛登山，已攀登台灣百岳40座以上，經驗相當豐富。事發當日保七總隊欲將張員遺體運送下山，但因山區豪雨不斷，兩度申請空勤直升機吊掛遺體均因能見度不佳遭駁回，只能會同南投縣消防局從東埔登山口組隊入山，以地面方式嘗試搬運。

▲張員遺體由5名搜救人員以人力背負的方式，護送至開闊吊掛點再以擔架吊掛方式順利運離山區。（圖／記者高堂堯翻攝）

遺體於今日上午8時由5名搜救人員以人力背負的方式，護送至中央金礦山屋附近的開闊吊掛點，但因山徑陡峭、地形艱難，徒手搬運風險極高，再次申請空勤支援。直升機到場後以擔架吊掛方式順利將張員遺體運離山區，並於稍後降落於消防署訓練中心完成後送。保七總隊已介入調查張員的確切死因，並協助家屬處理後續事宜，同時提醒山友入山務必留意身體狀況，若感不適應立即停止行程，以確保山域安全。