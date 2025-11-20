　
社會 社會焦點 保障人權

狗群追車咬人！嘉義「餵浪礙媽」推擠辱罵巡查員　重罰金額曝光

▲吳姓婦人長期餵養流浪犬隻遭開罰8萬6千元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳姓婦人長期餵養流浪犬隻遭開罰8萬6千元。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉內埔村因長期遭居民餵養遊蕩犬，形成犬群聚集熱點，近一年發生多起追車、咬人及行人跌倒意外，造成社區不安。嘉義縣家畜疾病防治所今年6月接獲通報後多次到場查察，卻在勸導過程中遭餵養的吳姓婦人辱罵、推擠，導致執法受阻，最終依妨害公務報案並依法開罰，共計裁處8萬6000元。

嘉畜所指出，巡查人員在內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及十多隻犬隻聚集，疑為造成追車與攻擊事件的來源。當人員試圖將肇事犬帶回時，長期餵養他們的吳姓婦人情緒失控，不僅多次阻攔，還稱是「觀音指示」、「警察顧問」。

▲吳姓婦人長期餵養流浪犬隻遭開罰8萬6千元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲吳姓婦人長期餵養流浪犬隻，致使犬隻聚集，更發生追車、咬人等意外。（圖／記者翁伊森翻攝）

吳女丈夫雖承諾不再餵養，但7、8月仍屢遭檢舉，依規定，長期餵養並具管理行為者視同飼主，吳女未替犬隻辦理寵物登記、施打狂犬病疫苗或絕育，違反動物保護法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，裁罰共8萬3000元；另因犬隻影響公共安全，加罰3000元，共計裁處8萬6000元。目前已有11隻問題犬遭捕捉，將全數絕育並收容，不再回置原地。

嘉畜所強調，不當餵養會導致犬群集中與攻擊風險升高，也可能破壞生態、造成環境髒亂，更增加狂犬病跨物種傳播的可能性。該所呼籲，若民眾希望協助流浪犬，應透過通報、絕育及認養等方式，取代自行餵食，以降低衝突、提升社區安全並改善動物福利。

